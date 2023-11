Britské námořnictvo končí se stoletou tradici čínských služebníků na válečných lodích. Bojí se, že by je tito pracovníci mohli špehovat. Lidé, kteří pro monarchii nasazovali i vlastní život, jsou nyní kvůli tlaku Pekingu vnímáni jako nevěrohodní a totalitní režim by se je mohl pokusit vydírat. Číňany nově nahradí nepálští Gurkhové. Upozornila na to britská média.

Britské ministerstvo obrany se obává, že by Peking mohl získávat tajné informace vyhrožováním rodině a přátelům čínských pradláků nebo že by je mohl i přímo ohrozit. Související Nikdy nebyl lepší čas pro cestu Siho do USA, jde o záchrannou brzdu, říká exdiplomat Deník The Sun upozornil, že třem čínským státním příslušníkům bylo zakázáno připojit se k vlajkové letadlové lodi britského námořnictva HMS Queen Elizabeth na její plavbě s údernou skupinou do sporného Jihočínského moře. Další čínský pradlák byl v říjnu propuštěn poté, co se 39 let živil praním a žehlením námořnických uniforem a důstojnických bílých ubrusů. Jeho rodina žije v Hongkongu, který se dostává pod stále větší a přísnější kontrolu pevninské Číny, upozornil list The Telegraph. Právě z Hongkongu pocházela většina pradláků. Tradice čínských služebníků na válečných lodích vznikla ve 30. letech minulého století. Nejprve se jednalo pouze o místní zvyk, později ale pracovníci začali uzavírat smlouvy. Najatí muži na lodích prali a žehlili vojákům uniformy nebo čistili jídelní ubrusy. Britské královské námořnictvo na dotazy reagovalo pouze slovy, že se stará o to, aby měli náležitou bezpečnostní prověrku ti pracovníci, na které se taková povinnost vztahuje. Bývalý první námořní lord admirál Alan West řekl, že námořnictvo "nemělo jinou možnost" než přerušit historické vazby s čínskými pradláky. "Pokud jde o otázku bezpečnosti, námořnictvo nemá na výběr. Ale je to smutné, protože čínští pradláci s námi bojovali ve válkách, někteří pro nás zemřeli." Jaderná dohoda Nejméně čtyři Číňané pro Královské námořnictvo nadále pracují. Předpokládá se ale, že prošli prověrkou, protože se jejich rodiny přestěhovaly do Británie. To je chrání před možným vlivem z Pekingu. Konec tradice čínských služebníků přichází poté, co šéf britské kontrarozvědky MI5 Ken McCallum v říjnu prohlásil, že Čína se snaží Spojenému království ukrást jaderná tajemství a že pro ni je "vysokou prioritou" narušit partnerství Spojeného království, USA a Austrálie při výstavbě nové flotily jaderných ponorek. Související Na Tchaj-wanu vznikla česká "ambasáda". Lokalitu umělec kvůli obavám z Číny tají Partnerství anglosaských zemí, známé pod zkratkou Aukus, vzniklo v roce 2021 jako protiváha rostoucímu vlivu Číny a jejímu sílícímu postavení v Tichomoří. Od oznámení dohody se k ní však čínské špionážní agentury snažily dostat a ukrást tajné informace, upozornil McCallum. Podrobnosti o špionáži McCallum nechtěl komentovat. "Pokud jste viděli veřejnou reakci Číny, když byla oznámena aliance Aukus, můžete si odvodit, že nebyli potěšeni," řekl pouze. Podle něj se dá předpokládat, že pro Čínu "bude vysokou prioritou pochopit, co se děje uvnitř bezpečnostního paktu, a bude se ho snažit narušit".

