Jako útok sešívaček. Brita napadly rozzuřené vydry, bál se o svůj život

Graham George Spencer nebude v dobrém vzpomínat na návštěvu singapurské botanické zahrady. Brita tam pokousaly vydry a v nemocnici mu zašívali 26 ran. Podle místních to není první vydří útok na člověka. Rodina zvířat, která se vrhla na Spencera, se zatím ale nikdy agresivně nechovala. Botanická zahrada podle stanice BBC případ vyšetřuje.

Spencer (60), který v Singapuru žije, si vyšel 30. listopadu brzo ráno s přítelem na procházku a spatřil asi 20 vyder, mezi nimiž byla mláďata. Vydry podle Spencera mohl vyprovokovat běžec, který zvířata neviděl, protože byla ještě tma, a pošlapal je.

Dospělé vydry se pak vrhly na Spencera, zatímco běžec se vzdaloval. "Myslel jsem, že umřu," řekl Brit v rozhovoru s listem The Straits Times. Kousaly ho do kotníků, a když upadl, také do nohou, zadku a do prstu. Zvířata odradil až přítelův křik.

V nemocnici Spencerovi zašili rány, dali protitetanovou injekci a antibiotika. Musel ordinaci navštívit třikrát a stálo ho to 665 liber (skoro 20.000 korun). Vydrám prý nic nevyčítá, protože chránily mláďata.

BBC uvádí, že se populace vyder v Singapuru v minulých letech rozrostla. Naučily se lézt na žebříky a zlikvidovaly dekorativní kapry koi v hodnotě tisíců dolarů. Místní fotograf Bernard Seah tvrdí, že je v místě asi 150 vyder a rodina, která se pustila do Spencera, čítá devět dospělých a šest mláďat. "Jsou na lidi zvyklé a jsou velmi tolerantní," řekl o této rodince. Vydry podle něj zaútočily na nepravého, jakmile se cítily ohrožené.