Je to kulturní válka na steroidech. Zápas o Trumpova soudce ostře štěpí Ameriku

Američany rozděluje kandidát prezidenta Donalda Trumpa do Nejvyššího soudu USA Brett Kavanaugh. V posledních týdnech se proti němu objevilo několik obvinění ze sexuálního napadení. Pro Trumpovy voliče jsou tato obvinění jen špinavým útokem demokratů. Ti zase vidí Kavanaugha jako ztělesnění staré, špatné Ameriky.

Washington - Nejvyšší soud USA v pondělí, po prázdninové přestávce, zahájil novou pracovní sezonu v oslabeném složení. Místo devíti má aktuálně jen osm členů.

Na plné obsazení musí soud i celé Spojené státy počkat, jak dopadne drama s kandidaturou Bretta Kavanaugha, kterého do soudu letos na začátku července nominoval prezident Donald Trump.

Ještě před dvěma týdny nestálo nic v cestě k tomu, aby Trump zaznamenal historický úspěch. Od Kavanaugha, který byl dosud soudcem federálního odvolacího soudu ve Washingtonu, si prezident sliboval, že v Nejvyšším soudu převáží na desetiletí dopředu klíčová rozhodnutí konzervativním směrem.

V polovině září ale v rozhovoru pro americký deník Washington Post jednapadesátiletá Christina Blasley Fordová z Kalifornie obvinila o dva roky staršího Kavanaugha, že se ji v roce 1982 během studentského večírku pokusil znásilnit. A v tu chvíli se vše změnilo.

Kavanaugh obvinění rezolutně odmítá, ale Spojené státy od té chvíle zažívají politické zemětřesení. "Je to kulturní válka na steroidech, neuvěřitelné rozštěpení. Tak intenzivní, že lidé nejsou schopni spolu mluvit," napsal William Bennett, dlouholetý konzervativní komentátor a někdejší ministr školství v administrativě prezidenta Ronalda Reagana, v deníku Washington Post.

Trumpovi voliči jsou přesvědčeni, že jde o špinavý, politický útok demokratů, kteří se nesmířili s Trumpovým vítězstvím v prezidentských volbách v roce 2016 a snaží ho všemi prostředky zastavit v prosazování agendy, kvůli níž ho jeho voliči poslali do Bílého domu. Jedním z vysněných cílů Trumpových voličů bylo právě doplnění Nejvyššího soudu o konzervativní členy.

Jenže na druhé straně jsou američtí liberální demokraté, pro které by byl Kavanaugh v Nejvyšším soudu naopak noční můrou. Popřením a smrtelným ohrožením všeho, co demokraté už pokládali za prosazené. Například právo žen na umělé přerušení těhotenství, svatby homosexuálů či úhel pohledu, který do posuzování vznesených sexuálních obvinění přineslo hnutí #MeToo.

Žhavé téma do kampaně

Pět týdnů před volbami do Kongresu, které se konají 6. listopadu, se celé drama ještě více politizuje. Podpora Kavanaugha nebo naopak odpor vůči němu se staly jedním z horkých témat kampaně.

"Hlas pro soudce Kavanaugha je také hlasem, který odmítne bezohlednou urážlivou taktiku demokratické strany," hřímal Trump v sobotu večer v Západní Virginii, kam přijel podpořit tamního republikánského kandidáta do Senátu.

"Jsme ve studené občanské válce," komentuje americkou rozpolcenou společnost dlouholetý novinář Carl Bernstein, který se proslavil v aféře Watergate spojené s exprezidentem Richardem Nixonem.

Politici na obou stranách, demokrati i republikáni, se podle Bernsteina snaží z vypjaté atmosféry těžit. "Místo toho, aby se strany chtěly dostat k podstatě věci, tak tu máme vážné kmenové rozdělení," uvedl Bernstein pro stanici CNN

V zatím posledních dějstvích celého dramatu legislativní výbor amerického Senátu vyslechl jak Fordovou, tak Kavanaugha. A minulý pátek výbor, ve kterém mají těsnou většinu jednoho hlasu republikáni, Kavanaughovu nominaci schválil. Zároveň si však vymínil, že ještě před tím, než bude o soudci hlasovat celý Senát, provede FBI v celé kauze vyšetřování.

Tento krátký "klid zbraní" ale rychle skončil, když se republikáni a demokrati začali o víkendu hádat o to, jak rozsáhlé by vyšetřování FBI mělo být.

Vyšetřování, nebo fraška?

Podle Bílého domu FBI dostala do příštího pondělí čas na to, aby prověřila "stávající hodnověrná obvinění". Má vyslechnout čtyři lidi. Ještě jednu ženu, která Kavanaugha obvinila ze sexuálního obtěžování, a tři "svědky", kteří měli být podle Fordové u toho, když se ji Kavanaugh v roce 1982 pokusil znásilnit.

Demokraté ale požadují mnohem širší vyšetřování. Mimo jiné chtějí, aby FBI mluvila ještě s další ženou, Julií Swetnickovou. Ta tvrdí, že Kavanaugh a jeho spolužáci na studentských večírcích opíjeli dívky, aby je pak sexuálně napadali.

"FBI v tomto vyšetřování nesmí mít svázané ruce," uvedla demokratická senátorka Dianne Feinsteinová. Podle její kolegyně v Senátu Mazie Hironoové by vyšetřování tak, jak navrhuje Bílý dům, bylo "fraškou".

Prezident Trump ve své reakci demokraty obvinil, že hrají politické hry. "Demokraté jen všemu brání, zdržují. Pro ně nebude nic dost," napsal Trump v neděli na Twitter.

V pondělí uvedl, že FBI by měla mít možnost "vyslechnout. každého, koho odůvodněně potřebuje, ale musí to být odůvodněně". Což by naznačovalo, že záběr vyšetřování by mohl být rozšířen. Zároveň se ale objevují hlasy z řad republikánů, že Senát by o Kavanaughovi měl hlasovat už tento týden. Tedy ještě před tím, než by FBI předložila svá zjištění.

Wow! Just starting to hear the Democrats, who are only thinking Obstruct and Delay, are starting to put out the word that the “time” and “scope” of FBI looking into Judge Kavanaugh and witnesses is not enough. Hello! For them, it will never be enough - stay tuned and watch! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 30, 2018

Americká média mezitím publikují svědectví lidí, kteří se v inkriminovaných studentských letech znali s Kavanaughem. Například podle Chada Ludingtona, který s ním chodil na prestižní Yaleovu univerzitu, Kavanaugh nemluvil pravdu, když minulý týden před senátním výborem přiznal, že jako student dost pil, ale nikdy prý tak, aby "měl okno".

Podle Ludingtona, který je nyní profesorem na univerzitě v Severní Karolíně, prý Kavanaugh býval opilý tak, že nemohl chodit, a v alkoholovém opojení měl být agresivní a vyvolávat rvačky.

Na Kavanaughovu obranu se naopak postavil jiný jeho spolužák z univerzity, který se následně stal hráčem basketbalové ligy NBA, Chris Dudley. "Nikdy, nikdy jsem nezažil, že by se opil do bezvědomí. A nikdy, nikdy jsem ho neviděl, že by se nevhodně choval k ženám," uvedl Dudley.

Kavanaugh alias Matt Damon

Tyto dva hlasy ilustrují nejen to, jak rozdílně si mohou dva lidé pamatovat události staré více než třicet let. Ukazují i to, že v pohledu na celou kauzu je rovněž americká společnost rozdělena do dvou táborů.

Jedna část Ameriky se v sobotu v noci skvěle bavila u skeče herce Matta Damona, který v satirickém pořadu Saturday Night Live zkarikoval čtvrteční Kavanaughovo vystoupení před senátním výborem.

Matt Damon jako Brett Kavanaugh. | Video: Youtube.com / Saturday Night Live

Druhá část Ameriky to ale spíše považuje za další důkaz, že americká umělecká scéna je ve své většině levicová a jasně straní demokratům. Jak ve svém vzkazu na Twitteru potvrdil i prezident Trump: "Je to jen politická reklama demokratů."

Podle řady komentátorů a právníků má pak celá kauza už teď jednu zásadní oběť, kterou je důvěryhodnost samotného Nejvyššího soudu.

Like many, I don’t watch Saturday Night Live (even though I past hosted it) - no longer funny, no talent or charm. It is just a political ad for the Dems. Word is that Kanye West, who put on a MAGA hat after the show (despite being told “no”), was great. He’s leading the charge! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 30, 2018

Konec politicky "slepé" justice

"Ať to dopadne jakkoli, ostrá debata ohledně nominace Bretta Kavanaugha nevyhnutelně přispěje k tomu, že Nejvyšší soud rozšíří seznam institucí, ve které Američané ztrácejí důvěru," napsal komentátor Gerald Seib v americkém listu Wall Street Journal.

Podle Jennifer Victorové, profesorky politologie z George Mason University ve Washingtonu, byl Nejvyšší soud poslední americkou institucí, v níž se "ještě předstíralo, že není ideologická".

"Tyhle klapky na očích ale spadly. Nejvyšší soud se rychle stává jasně politickým tělesem," předpovídá profesorka dlouhodobé dopady kauzy Kavanaugh.

