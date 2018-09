Vlak s uhlím zastavil na hranicích s Bosnou. Policie v něm našla 50 migrantů

před 1 hodinou

Uprchlíci pocházeli z Afghánistánu, Íránu a Pákistánu, byli vráceni zpět do Srbska. Bosna nebyla příliš využívanou cestou do zemí EU. Poté, co se hranice jinde zavřely, se však stala novou tranzitní trasou.

Zvornik (Bosna) - Bosenská policie nalezla v pátek v nákladním vlaku se Srbska 50 migrantů z Afghánistánu, Íránu a Pákistánu, informovala o tom agentura Reuters. Bosna nebyla příliš využívanou cestou přes Balkán do zemí Evropské unie až do počátku letošního roku. Bosna se stále zotavuje z devastující války v 90. letech 20. století. V letech 2015 a 2016, kdy více než milion migrantů a uprchlíků prošlo přes Balkán do EU, byla Bosna vynechávána. Poté, co se hranice jinde zavřely, se však stala novou tranzitní trasou. "Migranti překračují řeku Drina (hranici mezi Srbskem a Bosnou). Platí pašerákům 250 až 300 eur, aby je dostali přes Drinu," řekl policejní zdroj, který si nepřál být jmenován. Nákladní vlak, který převážel uhlí, zastavil blízko bosenského hraničního města Zvornik na břehu řeky Driny. Když vlak zastavil, několik migrantů vyskočilo z vlaku a začalo utíkat, někteří zpátky do Srbska, řekl fotograf agentury Reuters, který byl svědkem události. Skupina zůstala ve vlaku a byla vrácena zpět do Srbska. Místní policie další podrobnosti nesdělila. Podle bosenských úřadů se migranti a žadatelé o azyl, převážně z Afghánistánu, Íránu, Sýrie a Pákistánu, dostávají do Srbska přes Albánii a Černou horu. Podle policejních zdrojů jdou někteří na pláž na srbské straně a předstírají, že jsou turisté, a pak přeplavou na bosenskou stranu. Poté jdou na západ a pokoušejí se dostat do Chorvatska, které je členem Evropské unie. Chorvatská policie posílila hraniční hlídky a vrací migranty zpět. Video: V Bosně se hromadí migranti mířící do Německa V Bosně se hromadí migranti mířící do Německa | Video: Reuters | 01:06