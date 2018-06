Bosenská policie uzavřela hraniční přechod do Chorvatska kvůli skupině migrantů

Policie vyjednávala s migranty, aby z oblasti odešli, hraniční přechod byl později znovu otevřen.

Sarajevo - Bosenská policie v pondělí nakrátko uzavřela hraniční přechod se sousedním Chorvatskem, aby zastavila skupina migrantů, kteří se chtěli pěšky dostat do této země Evropské unie. S odvoláním na bosenskou pohraniční policii o tom informovala agentura Reuters. Agentura AP uvedla, že běženců bylo zhruba 100.

Na druhou stranu hranice poslalo své policisty i Chorvatsko. Jeho úřady nicméně pondělní dění zatím nekomentovaly.

Představitel Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) na Západním Balkánu Peter van Der Auweraert zveřejnil na Twitteru videozáznam ukazující stovky migrantů, většinou mužů s batohem a několik dětí, jak jdou lesem směrem k hraničnímu přechodu Maljevac. Situaci označil za "velmi znepokojivý vývoj, jenž by mohl vyvolat reakci, která není v ničím zájmu".

Bosna je podle van Der Auweraerta už teď pod tlakem kvůli přílivu běženců a jakýkoli podobný incident může situaci ještě zhoršit. V rozhovoru s agenturou AP řekl, že místní obyvatelé by pak mohli začít na běžence nahlížet jako na "potížisty" a nikoli na lidi, kteří potřebují pomoc.

Hraniční přechod byl později znovu otevřen a policie vyjednávala s migranty, aby z oblasti odešli, uvedla hraniční policie ve svém prohlášení. Proč se incident objevil právě dnes, není jasné. Jak nicméně podotkla agentura Reuters, v teplém letním počasí se vždy běženci mnohem více pokoušejí dostat z balkánských zemí, kde uvázli, dále do Evropy.

V roce 2015 přišlo do Evropy ze severní Afriky a Blízkého východu více než milion migrantů, kteří utekli zejména před chudobou a válkou v rodné zemi. Jen malé množství z nich se ale dostalo do Bosny.

V letošním roce do Bosny dorazilo přes 5600 běženců pocházejících z Asie, severní Afriky a Blízkého východu. Přišli přes Srbsko a někteří využili i novou trasu pašeráků lidí - z Řecka přes Albánii a Černou Horu.

Odtud pak do Bosny, Chorvatska a dál do západní Evropy. Asi 30 procent z nich zůstalo v Bosně, většina je nyní v azylových centrech, uvádějí úřady. V loňském roce přitom do Bosny dorazilo jen 754 migrantů.