Boris Johnson musí zaplatit pokutu za večírky během lockdownu

Německé zásoby plynu by v případě zastavení ruských dodávek vydržely nejméně do konce léta, uvedla německá agentura pro síťové služby Bundesnetzagentur (BNetzA). Její šéf Klaus Müller varoval, že kvůli množství mrtvých civilistů na Ukrajině sílí tlak na Evropskou unii, aby zavedla embargo na ruské energie. Současný stav zásob plynu je o něco lepší než před čtyřmi týdny, v případě okamžitého zastavení dodávek ze strany Ruska by mohly zásoby vydržet až do začátku podzimu.

Müller připomněl, že největší evropská ekonomika je pod tlakem, aby se zbavila ruského plynu a ropy, protože tržby z nich podle kritiků poskytují Moskvě prostředky na vedení války na Ukrajině. V případě zákazu dovozu ruského plynu ze strany EU by Německo bylo nuceno dodávat energie v přídělech. Německo v březnu spustilo nouzový plán řízení dodávek plynu, což je první krok v třístupňovém plánu, který by mohl vyústit v příděly energie. Přednost by měly dostat domácnosti a kritická infrastruktura, jako jsou nemocnice.