Bombardování je jen začátek. Na vpád Izraelců do Gazy čeká 30 tisíc ozbrojenců Hamásu

Více než sto tisíc izraelských vojáků se sjelo k Pásmu Gazy, kam armáda stahuje také tanky a obrněné transportéry. Po masivních leteckých úderech Izraelci tentokrát do Gazy zřejmě vtrhnou také po zemi.

Bude to znamenat tuhý boj v ulicích a domech hustě osídlené aglomerace, kde se obvykle stírá technologická převaha útočníka nad obráncem. Teroristická organizace Hamás za roky své vlády v Pásmu Gazy vytvořila systém podzemních tunelů, střílen a nástražných zařízení, s nimiž se postupující izraelská armáda musí vyrovnat.

Příslušníci Hamásu disponují velkým počtem min i protitankových střel a na velkou izraelskou pozemní operaci se připravovali dlouho. Sobotní útok na Izrael ukázal, že mají ve výbavě také drony s výbušninami. Samotní Izraelci odhadují počet dobře vyzbrojených a vycvičených bojovníků Hamásu zhruba na třicet tisíc.

"Rozsáhlá pozemní operace je nezbytná. Musíme zničit vojenskou infrastrukturu Hamásu a Hamás jako armádu. Je to podobné jako s Islámským státem. Dokud měl vojenskou sílu, nebylo možné ho porazit. Nakonec bude nutné nahradit vládu Hamásu v Gaze a podřídit pásmo palestinské vládě, která existuje na Západním břehu Jordánu. V posledních letech jsme praktikovali politiku oslabení palestinské vlády a souhlasili jsme, aby Katar posílal peníze do Gazy, aby ekonomicky přežila. Tato strategie se neosvědčila," vysvětluje Aktuálně.cz izraelský analytik Ely Karmon, který působí v Mezinárodním protiteroristickém institutu v Herzliji.

Izraelská armáda odešla z Gazy v roce 2005. Krátce předtím z rozkazu tehdejšího premiéra Ariela Šarona vyklidila v Pásmu židovské osady. Šaron tehdy zdůvodňoval rozhodnutí tím, že zdejší přítomnost vojáků je drahá a z dlouhodobého hlediska neudržitelná.

Masivní bombardování

Když se ale o dva roky později zmocnil Gazy Hamás, začala v Izraeli diskuse, zda to byl dobrý krok. A ta pokračuje dosud.

"Izraelští experti se neshodují v otázce, jestli je nutné znovu obsadit Pásmo Gazy, či ne. Já patřím k těm druhým, myslím si, že to není nutné a že nemusíme znovu zcela kontrolovat Pásmo zevnitř. Ale nyní musíme zaútočit i po zemi, zlikvidovat tunely, skladiště zbraní a také představitele vojenského vedení Hamásu," míní Ely Karmon.

Podle něj za situace, kdy po útoku Hamásu zemřelo skoro tisíc Izraelců, musí vláda sáhnout k rozhodné akci. Podle agentury Reuters je nynější izraelské letecké bombardování Gazy nejintenzivnější v historii.

Výměna rukojmích za vězně

Komplikací pro Izraelce je ale více než 150 rukojmích, které teroristé unesli do Pásma Gazy. Mluvčí Hamásu Abú Ubajdá už v úterý pohrozil, že některé zavraždí, pokud izraelská armáda nepřestane s bombardováním.

Hlavním cílem Hamásu ale zřejmě bude výměna rukojmích za palestinské vězně v izraelských věznicích. Sedí jich tam více než pět tisíc.

"Syrová realita je taková, že Hamás vzal rukojmí jako varování Izraelcům, aby se nepouštěli do velké pozemní invaze. Ovlivní to izraelské uvažování? Patrně ano, když je počet rukojmích tak vysoký," cituje agentura Reuters Aarona Davida Millera, experta z výzkumného centra Carnegie Endowment for International Peace.

Video: Izraelské letouny útočí na Pásmo Gazy