před 2 hodinami

Jihokorejský národní bezpečnostní poradce Čchong Ui-jong přijel do Washingtonu, kde bude jednat se svým americkým protějškem Johnem Boltonem před očekávaným setkáním amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokorejského diktátora Kim Čong-una. Washington požádal Čchonga, aby přiletěl do Spojených států na jednání, která se budou týkat nadcházejícího summitu, napsala agentura Reuters s odvoláním na nejmenovaný zdroj z jihokorejské prezidentské kanceláře. Spojené státy si podle zdroje nepřály zveřejnit podrobnosti o setkání. Podle jiného amerického zdroje se Čchong opravdu má s Boltonem setkat. Jižní Korea se svým spojencem USA usiluje o to, aby se KLDR vzdala svého jaderného arzenálu.

autor: ČTK | před 2 hodinami