"Jde pro mince a přijde o nohu." Jak ruští okupanti vlezli do ukrajinské pasti

Nejen obrana, ukrajinští vojáci přecházejí i do útoku. Tvrdí, že v Kyjevské oblasti dokázali osvobodit vesnici a zlikvidovat několik ruských obrněných vozidel. Reportér Rádia Svobodná Evropa vyrazil 15. března na místo prozkoumat následky bitvy.

Bojovalo se několik dní. Pak Rusové vlezli Ukrajincům do pasti. | Video: Rádio Svobodná Evropa

Opuštěná ruská vozidla plná min, nepojízdný tank s utrženým pásem, výložky ruských vojáků. Ukrajinci ukazují na kameru vše, co zbylo po několikadenní bitvě.

"Tato kolona přicházela podpořit jejich hlavní síly. Útočili jsme na ně několik dní. Třetí den se nám podařilo nepřítele vytlačit z vesnice. Dostali jsme se jim do zad, zaminovali jsme je a oni padli do naší pasti. Poté se do nich pustilo naše dělostřelectvo. Museli ustoupit na své původní pozice," říká u zničené ruské techniky jeden z vojáků.



Podle ukrajinské armády navíc není poškození některých vozidel kritické, takže je Ukrajinci budou moci opravit a používat.

Na místě objevují i mince svojí měny. "Nejspíš si vzali všechno, co zbylo z pokladen v obchodech. Chtěli si něco koupit, nebo jsou to jen trofeje? To nevím. Pokud jste sem přišli pro mince a přijdete o nohu…," uzavírá s pokrčením ramen další z obránců své země.