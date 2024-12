Bojím se, aby se z nás nestala KLDR. Jihokorejci se vymezují proti stannému právu

Proti stannému právu, které dnes vyhlásil jihokorejský prezident Jun Sok-jol, se vymezují Korejci v ulicích, před parlamentem i na sociálních sítích. Korejský parlament již v hlasování prezidenta vyzval, aby stanné právo zrušil. Ten tak prozatím neučinil.

"Je to krok, který jsem v Jižní Koreji 21. století nikdy nečekala," komentovala vyhlášení stanného práva podle stanice BBC jedna vysokoškolská studentka.

"Žádnými slovy nemohu vyjádřit, jak moc se bojím, aby se to pro naše občany nezvrhlo v něco, jako je Severní Korea," řekl další z protestujících.

"Přišel jsem bránit demokracii. Za vlády diktátorů jsme se nemohli ozvat, teď ale můžeme," řekl podle Reuters 66letý demonstrant, který před parlamentem odkazoval na dobu před demokratizací země v roce 1987.

Někteří Jihokorejci zprvu nechápali, co se v jejich zemi vlastně stalo. "Stanné právo? Myslel jsem, že je to deepfake," napsal jeden uživatel na síti X poté, co viděl prezidentův televizní projev.

"První, co mě napadlo, když vyhlásil stanné právo, byla válka se Severní Koreou," napsal jiný uživatel.

O výsledku hlasování parlamentu a požadavku zrušit stanné právo už prezidentskou kancelář a ministerstvo obrany informoval předseda parlamentu. Z právního hlediska je nyní prezident povinen stanné právo odvolat. Na to, jak se zachová, ale Jihokorejci zatím čekají.