Další incident Boeingu. Letadlo muselo neplánovaně přistát kvůli naprasklému sklu

Boeing 737-800 japonských aerolinek All Nippon Airways se na cestě do prefektury Tojama musel vrátit zpět do Tokia, neboť posádka objevila prasklinu na jedné z vnějších vrstev čelního skla kokpitu. V sobotu o tom informovala agentura Reuters.

Na palubě letu číslo 1182 bylo 59 pasažérů, cesta se podle mluvčí letecké společnosti obešla bez dalších incidentů. Prasklina se objevila v jedné ze čtyř vrstev skla kokpitu a podle mluvčí nijak nenarušila letové vlastnosti stroje ani nezapříčinila pokles tlaku v kabině. Související Kolem havarovaného boeingu panovaly obavy už před nehodou. Nesměl létat přes oceán Společnost Boeing se minulý týden dostala na titulní stránky novin, když jednomu z jejích strojů 737 MAX 9 ve službách amerických aerolinek Alaska Airlines za letu odpadla část trupu. Stroj se zhruba po 20 minutách z výšky 4900 metrů bezpečně vrátil na letiště a nikomu ze 174 cestujících a šesti členů posádky se nic nestalo. Incident z minulého týdne přiměl americký Federální úřad pro letectví, aby nařídil přibližně 170 těchto letadel po celém světě dočasně odstavit z provozu. Výsledkem je také všeobecné zpřísnění dohledu nad firmou Boeing.

