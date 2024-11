Spustili kotvu a táhli ji po dně. Podezření na cílenou sabotáž v Baltském moři roste

Čínské plavidlo I Pchen 3 zůstává v Baltském moři obklíčené strážemi ze zemí Severoatlantické aliance. Indicie naznačují, že posádka lodi minulý týden úmyslně poškodila dva podmořské optické kabely. Jeden spojoval Litvu se Švédskem, druhý Německo s Finskem.

"Předběžné vyšetřování pokračuje a brzy bude zahájena užší spolupráce v rámci společné vyšetřovací skupiny," řekl ve středu pro britský list The Guardian švédský státní zástupce Henrik Söderman. Švédská policie klasifikovala přerušení dvou kabelů jako sabotáž. Podle zjištění amerického deníku The Wall Street Journal mnohé napovídá, že se smyčka začíná utahovat právě kolem čínské lodi s názvem I Pchen 3.

Čínské obchodní plavidlo, které se nacházelo na místě incidentu, už přes týden hlídají Dánové společně s německou a švédskou pobřežní stráží. Nyní vyšlo najevo, že 225 metrů dlouhá a 32 metrů široká loď plující z ruského ropného přístavu táhla v inkriminované oblasti Baltského moře po dně kotvu více než 100 mil, tedy přes 160 kilometrů.

"Je extrémně nepravděpodobné, že by si čínský kapitán nevšiml, že na lodi došlo ke spuštění kotvy, kterou vláčela po dně, ztratila tím na mnoho hodin svou rychlost a cestou ještě přeřezávala kabely," řekl pod podmínkou anonymity pro The Wall Street Journal jeden z vyšetřovatelů.

K poškození prvního kabelu mezi Litvou a Švédskem mělo dojít ve švédských vodách 17. listopadu okolo deváté hodiny večer tamního času. Druhý kabel mezi Německem a Finskem byl porušen zhruba ve tři hodiny ráno následujícího dne.

"Krátce poté loď začala kličkovat, zvedla kotvu a pokračovala v plavbě. Lodě dánského námořnictva ji následně začaly pronásledovat a donutily ji zakotvit v Kattegatském průlivu, který spojuje Baltské a Severní moře. Kontrola stavu kotvy a trupu plavidla ukázala poškození odpovídající tažení kotvy (po dně) a poškození kabelů," popisuje The Wall Street Journal s tím, že posádku by měl brzy čekat výslech.

Podle expertů přitom musí evropské úřady a vyšetřovatelé postupovat opatrně kvůli platnému závazku ke svobodě plavby a dodržování mezinárodního práva. Lze tak očekávat, že samotné vyšetřovaní ještě potrvá.

Přestože šlo o čínskou loď, několik západních představitelů ze zpravodajských služeb uvedlo, že si nemyslí, že by vláda v Pekingu byla do incidentu jakkoliv zapojena. V podezření jsou naopak Rusové, kteří nedávno avizovali, že by v Baltu rádi získali větší vliv.

Zároveň si Moskva stěžovala, že západní země stupňují tlak na její Kaliningradskou oblast, která leží u Baltského moře a je vklíněná mezi Polsko a Litvu. Nynější sabotáž tak prý mohla být uskutečněna na popud ruských zpravodajských služeb. "Je zcela absurdní pokračovat v obviňování Ruska ze všeho bez jakéhokoliv důvodu," reagoval již minulý týden na spekulace mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

Experti ale mají za podezřelé například to, že loď I Pchen 3 od prosince roku 2019 až do začátku března letošního roku působila výhradně v čínských vodách, aby se náhle přesunula a začala zajíždět do ruských přístavů. V současnosti měla být naložena ruským hnojivem.

"I když to samo o sobě nestačí jako důkaz o ruské účasti, zásadní změna v oblasti provozování lodi pro ruské přístavy po letech provozu výhradně v čínských vodách by měla být klíčovou oblastí vyšetřování," konstatoval Benjamin L. Schmitt, analytik z Kleinmanova centra pro energetickou politiku při Pensylvánské univerzitě ve Filadelfii.

Video: Přerušené kabely v Baltském moři (20. 11. 2024)