Je to až urážka Slovenska. Bratislavský novinář ostře o Babišově podpoře Pellegriniho

Do kampaně před prezidentskými volbami na Slovensku na poslední chvíli promluvili i čeští politici. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš ve středu vyjel osobně podpořit vládního kandidáta Petera Pellegriniho, exprezident Miloš Zeman zase ve čtvrtek vystoupil ve slovenské televizi po boku premiéra Roberta Fica. "Je to až urážka Slovenska," hodnotí zapojení českých politiků do kampaně novinář Hríb.

0:43 Do televize chodím jen s Fialou, angažuji se na sociálních sítích, řekl Andrej Babiš | Video: Youtube/Peter Pellegrini