Babiš by se měl zbavit střetu zájmů, uvádí návrh zprávy výboru Evropského parlamentu

Český premiér Andrej Babiš by se měl zbavit střetu zájmů, v němž je kvůli tomu, že má vliv na rozdělování evropských peněz a zároveň ovládá holding Agrofert. Uvádí to návrh závěrečné zprávy poslanců z výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu, který vychází z jejich únorové mise v Česku a který má ČTK k dispozici.

Europoslanci zároveň apelují na české úřady, aby ve spolupráci s Evropskou komisí vytvořily systém, který by střet zájmů účinně odhaloval. Komise by podle nich neměla konflikty zájmů politiků tolerovat a musí zajistit rychlé vrácení neoprávněně vyplacených dotací.

Členové výboru pod vedením německé europoslankyně Moniky Hohlmeierové v Praze jednali se zástupci úřadů, justice i nevládních organizací. Podle šéfky výboru dospěla mise k závěru, že Česko nemá jasná pravidla pro řešení situací, které by mohly být vnímány právě jako konflikt zájmů. V návrhu závěrečné zprávy vyzývá výbor k "bezodkladnému řešení systematických nedostatků v odhalování, prevenci a odstraňování střetu zájmů". České úřady by také podle europoslanců měly vyjasnit otázky kolem nejasných vlastníků zemědělské půdy.

Babiš by podle zprávy měl "přestat vyvolávat pochybnosti o nezávislém a objektivním výkonu svých funkcí" tím, že se podílí na rozdělování peněz z rozpočtu EU a zároveň kontroluje Agrofert.

Loňský závěr auditu EK, který se týkal dotací ze strukturálních fondů EU, konstatoval, že Babiš je ve střetu zájmů. Podle zprávy má stále vliv na holding Agrofert, přestože ho v roce 2017 vložil do svěřenských fondů. ČR by kvůli tomu měla vracet do unijního rozpočtu stovky milionů korun. Možného premiérova střetu zájmů se týkal i druhý audit zaměřený na zemědělské dotace, jeho konečné znění ale dosud nebylo zveřejněno. Babiš obvinění ze střetu zájmů opakovaně odmítá a označuje ho za politickou záležitost.

Návrh zprávy europoslanců, kterou by výbor mohl projednávat na plánovaném zasedání v květnu, vyzývá EK k intenzivnějšímu boji proti všem typům střetu zájmů. Brusel by podle tohoto dokumentu měl zhodnotit preventivní opatření podniknutá českými úřady a praktikovat politiku "nulové tolerance".

Doporučení výboru jsou pro EK nezávazná, mohou se však odrazit v příslušném usnesení europarlamentu. O tom měli poslanci původně hlasovat v březnu, kvůli koronaviru však bylo zasedání zrušeno a další termín projednávání rezoluce zatím není znám.