Australané si nevědí rady s přemnoženými klokany. Jezte víc jejich masa, vyzvala vláda

před 23 minutami

Canberra - Jezte více klokaního masa, vyzvala nedávno australská vláda občany. Počet těchto vačnatců v posledních letech výrazně roste, jenže poptávka po klokaní kůži i masu spíše klesá.

Výzva vlády ale zůstane zřejmě nevyslyšena - pro Australany je klokan symbolem celé země, a proto se mu raději vyhýbají.

Ještě v roce 2010 se po území Austrálie prohánělo na 27 milionů klokanů, v roce 2016 jich už ale bylo 45 milionů. Odhaduje se, že brzy překročí hranici 50 milionů.

Zvířata nemají přirozeného nepřítele. Vyhovuje jim spíše deštivé počasí, které jim může zajistit dostatek potravy. Experti však varují, že klokaní populaci by mohla ohrozit dlouhotrvající sucha, kdy by zvířata kvůli nedostatku jídla trpěla hlady.

"Dříve tu bylo hodně predátorů, jako byl třeba tasmánský vakovlk. Ti ale byli vyhubeni původním obyvatelstvem, zatímco osadníci pak zase zabíjeli další predátory - psy dingo. Proto mají klokani málo přirozených nepřátel," uvedl nedávno pro BBC David Lindenmayer, expert z Australian National University.

Rostoucí počet klokanů s nelibostí sledují chovatelé ovcí nebo krav. Ti si stěžují, že klokani ničí ploty a spásají trávu a byliny.

"Jedí všechno, co se i jen podobá trávě. Vytrhávají trávu i s kořeny," stěžoval si nedávno pro australský tisk jeden z chovatelů ovcí Garry Hannigan.

Profesor David Paton University of Adelaide se pak domnívá, že přemnožení klokani mohou ohrozit tamní biodiverzitu. Sám proto podporuje jejich odstřel. "Pokud je budeme střílet, musíme to dělat humánně. Musíme se však také zabývat tím, jak tato zvířata poté využijeme," dodal.

Milion zastřelených klokanů

Austrálie odstřel klokanů přísně reguluje. Každý stát má dané kvóty, které může naplnit. Australská média ale už před časem začala upozorňovat, že velká část licencí na odstřel zůstane nevyužita - důvodem jsou nízké ceny.

Za posledních deset let hodnota australského vývozu klokaního masa klesla o dvě třetiny. A podobné je to u kůže - od jejího využití ustupují i výrobci obuvi nebo rukavic. Například Kalifornie v roce 2016 obnovila zákaz na dovoz masa a také výrobků z klokaní kůže, připomněl časopis The Economist.

Přesto podle odhadů loni lovci zastřelili přes milion klokanů.

V otázce odstřelu je australská společnost rozdělená. Část lidí považuje klokany za symbol Austrálie a také lákadlo pro turisty. I proto každoroční odstřel vyvolává protesty.

Kontroverzi kolem odstřelu klokanů rozpoutal i nový dokument Kangaroo, který prý ukazuje kruté zacházení se zvířaty, jež lovci střílejí za tmy. Australský ministr pro životní prostředí Mick Gentlemen ho označil za "jednostranný".

Naopak na stranu aktivistů se postavila například senátorka za Zelené z Nového Jižního Walesu Lee Rhiannonová, která film propaguje i v Evropě. "Komerční odstřel klokanů je spojený s výraznou kontaminací masa a také s krutostí," prohlásila.