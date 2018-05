Austrálie neumožnila 104letému vědci podstoupit eutanazii. Krutost, kritizuje zemi švýcarská klinika

před 32 minutami

Austrálie nepovolila Davidu Goodallovi, aby odletěl do Švýcarska ukončit svůj život.

Basilej - Je krutostí, že Austrálie nepovolila svému nejstaršímu vědci Davidu Goodallovi, aby odletěl do Švýcarska ukončit svůj život. Ve zveřejněném rozhovoru s agenturou AFP to řekl Ruedi Habegger, jenž spoluzaložil kliniku, která měla 104letému ekologovi pomoci zemřít.

"Je to všechno krutost. Tento starý muž by měl mít dovoleno zemřít doma, ve své posteli, jak to lze udělat tady ve Švýcarsku," prohlásil Habegger z kliniky Eternal Spirit u Basileje.

Dodal, že na klinice usmrcují nitrožilním vstřikem látky. Pacient pak zpravidla do 30 vteřin usne a po další minutě se mu zastaví srdce. "Není to bolestivé. Je to krátké a pokojné," tvrdí.

Habegger uvedl, že na Eternal Spirit se ročně obrací přibližně 80 většinou nemocných a trpících lidí s průměrným věkem 76 let. Cizinci podle něj tvoří 75 procent klientely.

Goodall měl na klinice zemřít 10. května. Na jeho cestu vybralo sdružení Exit International přes 17 000 australských dolarů (270 000 Kč).

O Goodallovi se hodně mluvilo v době, kdy mu bylo 102 let a jeho univerzita v Perthu se jej pokoušela zbavit. Ani teď přitom netrpí žádnou nevyléčitelnou nemocí, ale kvalita jeho života se zhoršila a on sám žádá o službu asistované sebevraždy.

Eutanazie je ve většině zemí světa nezákonná. Byla zakázaná i v celé Austrálii, dokud ji loni nepovolil jeden ze šesti australských států, a to Viktorie. Příslušný zákon však začne platit až od června příštího roku a vztahovat se bude pouze na nevyléčitelně nemocné pacienty, kterým zbývá méně než šest měsíců života.

V Evropě umožňuje asistovanou sebevraždu Německo, Švýcarsko nebo Albánie. Eutanazie, kdy na rozdíl od asistované sebevraždy smí lékař pacienta na jeho žádost přímo usmrtit, je povolená v Nizozemsku, Belgii a Lucembursku. V České republice se eutanazie trestá jako vražda, asistovaná sebevražda je trestná pro asistujícího jako účast na sebevraždě.

