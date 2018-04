Lepší než skočit pod vlak, říká tvůrce sebevražedného sarkofágu. Má řešit problémy s eutanázií

před 34 minutami

Tvůrci vyrobili sarkofág, který se po stisknutí tlačítka naplní dusíkem. "Zpočátku bude člověk malátný, ale pak rychle ztratí vědomí a zemře," řekl tvůrce.

Amsterdam - Kontroverzní sebevražedný přístroj, který člověku umožní zabít se stisknutím tlačítka, byl pomocí virtuální reality představen na pohřebním veletrhu v Amsterdamu. Píše o tom server listu The Guardian.

Zařízení nazvané Sarco, jehož název je zkratkou pro sarkofág, vynalezl australský zastánce eutanazie Philip Nitschke a nizozemský designér Alexander Bannink. Jeho součástí je oddělitelná rakev a bombička dusíku. Osoba, která chce zemřít, stiskne knoflík a prostor se naplní dusíkem. "Zpočátku bude člověk malátný, ale pak rychle ztratí vědomí a zemře, "řekl Nitschke.

První plně funkční přístroj, jejž lze vyrobit na 3D tiskárně, by měl být k mání do konce roku. To znamená, že každý, kdo si bude chtít Sarco vyrobit, si plánek stáhne do počítače a pak použije vlastní tiskárnu.

Přístroj tak řeší nezákonnost asistence druhé osoby při sebevraždě. A jak podotýká Nitschke, stisknout knoflík je lepší než skočit pod vlak. "Věřím, že vybrat si, kdy zemřeme, je základním lidským právem, není to jen výsada těžce nemocných," řekl vynálezce.

Přístroj Sarco přilákal hodně návštěvníků veletrhu. Jeden z těch, kdo si ho ve virtuální realitě vyzkoušeli, řekl: "Bylo to opravdu zážitek a zvláštní pocit. Ale velmi hezký a klidný. Člověk při tom pozoruje měsíc a moře. Je to velmi klidné".