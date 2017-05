Austrálie chce zakázat vydávat cestovní pasy pedofilům

před 3 minutami

Až 20 000 lidí by se mohlo týkat chystané opatření australské vlády zakázat vydávání cestovních pasů usvědčeným pedofilům. Opatření je namířeno proti sexuálnímu turismu. Vláda návrh vypracovala společně se senátorem Derrynem Hinchem, který dlouhodobě usiluje o tvrdší zákony týkající se sexuálních delikventů.

Canberra - Australská vláda chce zakázat vydávat cestovní pasy usvědčeným pedofilům. Informoval o tom zpravodajský server BBC News. Podle ministra spravedlnosti Michaela Keenana by se rozhodnutí týkalo přibližně 20 000 sexuálních delikventů, kteří absolvovali uložený trest, ale zůstávají pod dohledem úřadů. Vláda chce takovým způsobem bojovat proti sexuálnímu turismu.

"Žádná vláda nepodnikla tak rozhodné a rázné kroky, které mají zabránit vlastním občanům cestovat do zahraničí, často do slabých států, a zneužívat tam děti," řekl Keenan.

Sexuální delikventi budou moci o pas znovu žádat, když je úřady vyškrtnou z registru pedofilů. Podle Keenana přibude každý rok na tuto listinu přibližně 2500 osob. Asi 3200 lidí by přitom nárok na cestovní pas ztratilo navždy. Ti jsou totiž na seznamu pedofilů, kteří se musí pravidelně hlásit úřadům, zařazeni na doživotí.

Vláda návrh vypracovala společně se senátorem Derrynem Hinchem, který dlouhodobě usiluje o tvrdší zákony týkající se sexuálních delikventů.

"Jedete na Bali, do Phnompenhu nebo do Kambodže a vidíte tam tyhle australské muže středního věku s místními mladými chlapci - oni tam nejsou, aby se opalovali," řekl Hinch.

V loňském roce vycestovalo do zahraničí asi 800 registrovaných australských pedofilů, více než třetina bez souhlasu australských orgánů. Indonéský soud loni poslal na 15 let do vězení Australana Roberta Ellise za zneužívání jedenácti dívek ve věku od osmi do 17 let.

Podle Dětského fondu OSN (UNICEF) se ročně přibližně dva miliony dětí po celém světě stanou obětí sexuálního zneužívaní.