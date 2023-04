"Aspoň jim není zima." Rusové po zásahu na bojišti zvolili překvapivou taktiku

Na sociálních sítích se šíří virální video, které zachycuje ruské bojové vozidlo pěchoty po zásahu ukrajinskou střelou. Dva členové posádky se ale namísto útěku rozhodli pod stroj, z nějž šlehaly plameny, schovat. Jejich chování vyvolalo mezi uživateli údiv i posměch.

Záběry, které se dostaly na stránky světových médií, zveřejnil na Twitteru účet Special Kherson Cat, jenž pravidelně zveřejňuje novinky z ukrajinské fronty. Téměř půlminutový klip, který již zhlédly stovky tisíc lidí, zachycuje ruské bojové vozidlo v plamenech uprostřed rozbombardovaného pole na nespecifikovaném místě na Ukrajině.

Kamera se po pár sekundách zaměří na spodní část vozidla a odhalí, že pod ním leží ruští vojáci. Ti vypadají, že se k útěku nechystají a vysoké plameny, které v jejich blízkosti šlehají do výšky, je příliš neznervózňují. Na videu je také patrné, jak své zbraně nechali napospas ohni ve vozidle. "Takhle si Rusové hoví pod hořícím, bojovým vozidlem pěchoty," uvedl k záběrům zmíněný účet.

Jednání ruských vojáků většina uživatelů v komentářích zesměšnila. "Na jednu stranu jim pod tím aspoň není zima," vtipkoval jeden z komentujících. "Snažím se to pochopit. Jaký mají asi vojáci pocit z toho, jak jsou na frontě ohrožení, když jim připadá bezpečnější schovat se pod hořící vozidlo, které může každou chvíli vybuchnout," dodal další z uživatelů. Jiní poukazovali na to, že nejde o až tak nesmyslný nápad, protože na otevřeném bojišti by riziko smrti mohlo být ještě větší.

Rusové nyní útočí za cenu velkých ztrát na pěti úsecích fronty, uvedl ukrajinský generální štáb ve čtvrtečním ranním přehledu situace na bojišti. Ruské jednotky dál ostřelují města Lyman, Bachmut, Avdijivka, Marjinka a Šachtarsk v Donbasu na východě Ukrajiny. Ukrajinské síly během středy odrazily 55 útoků. Nejtěžší boje se podle ukrajinského štábu vedou o Bachmut a Marjinku.

