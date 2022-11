I Praha je ruská. Kdo je Ukrajinec Stremousov, jedna z nejtemnějších tváří kolaborace

Kolaboranti, kteří se v okupovaných oblastech na Ukrajině přidali na ruskou stranu, se rekrutovali nejen z řad tamních extremistů a konspirátorů. V menších vesnicích Rusové dosadili do místních správ i alkoholiky, recidivisty nebo nezaměstnané, popisuje analytik Roman Máca. "A když přišli Rusové, vycítili šanci, že si třeba přijdou na pěkné peníze," uvádí v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

V okupovaných oblastech na Ukrajině zřídili Rusové své vlastní administrativy, na jejichž vedoucí pozice dosadili Ukrajince, kteří se s nimi rozhodli spolupracovat. "Oni tam teď papouškují ruskou propagandu - jak jsou zachraňováni před neonacisty a fašisty a jak se najednou mají skvěle," vysvětluje Máca. "Ale ostatní lidé jim samozřejmě nevěří, protože všechno vidí na vlastní oči," dodává.

Mnozí ukrajinští kolaboranti tak již v posledních týdnech v ruských okupačních správách svých aktivit zanechali, tvrdí Máca s odvoláním na vlastní kontakty na Ukrajině. "Báli se o svůj vlastní život, že jim zapálí dům a vesničané se jim pomstí. Protože to, co jim naslibovali, tam samozřejmě nedodrželi," pokračuje analytik z Institutu pro politiku a společnost.

Mezi nejviditelnější kolaboranty patří Kirill Stremousov, současný zástupce vedoucího ruské okupační správy Chersonské oblasti. Ukrajinský bloger a podnikatel v minulosti na internetu šířil konspirační teorie o covidu a neúspěšně se pokoušel na Ukrajině získat politickou funkci. "Je to člověk, za kterým jde spousta neúspěchů. Na co sáhl, to zkazil. Ale když přišli Rusové, tak se vetřel do jejich přízně," uvádí Máca.

Nyní Stremousov na sociální síti Telegram pravidelně publikuje propagandistická videa, ve kterých hlásá, jak v Chersonské oblasti vše běží podle plánu a ruská armáda dle jeho slov odráží útoky "ukrajinských nacistů". V jednom z posledních videí například recitoval báseň, v níž zmiňoval, jak bude Praha i s dalšími středoevropskými městy ruským územím.

Podívejte se na video v úvodu článku, kde analytik také uvádí, jak kolaboranti v ruských okupačních správách fungují či jakým způsobem se k nim chovají tamní obyvatelé.