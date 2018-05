před 2 hodinami

Jihokorejský prezident Mun Če-in ve středu odmítl, že by v případě podpisu mírové dohody se Severní Koreou odešli z jihokorejského území američtí vojáci. Od korejské války z let 1950-1953 je v Jižní Koreji více než 28 000 příslušníků americké armády. Válka skončila pouze dohodou o příměří, Pchjongjang a Soul ale na summitu minulý týden uvedly, že budou společně usilovat o to, aby ještě letos mohla být podepsána mírová smlouva. "Přítomnost amerických vojáků v Jižní Koreji je záležitostí aliance mezi Jižní Koreou a Spojenými státy. S podpisem mírových dohod to nemá co dělat," řekl podle agentury Reuters mluvčí jihokorejské prezidentské kanceláře Kim Ui-kjom, který citoval slova prezidenta.

autor: ČTK | před 2 hodinami