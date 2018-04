Netanjahu: Írán lhal o ukončení svého jaderného programu. Tajně dál rozšiřuje své schopnosti

AKTUALIZOVÁNO před 7 minutami

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondělí večer vystoupil s prohlášením, že jaderná dohoda s Íránem je "postavena na lžích". Teherán podle Izraele lhal o ukončení svého jaderného programu, pouze ho přesunul na utajené místo. Netanjahu se odvolává na dokumenty tajných služeb, které Izrael údajně poskytl i Spojeným státům.

Jeruzalém - Írán po podepsání jaderné dohody v roce 2015 lhal a nadále rozšiřoval své schopnosti v oblasti vývoje jaderných zbraní. V mimořádném televizním projevu to v pondělí podle agentury Reuters řekl izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Izrael podle něj disponuje kopiemi íránských archivů, které to dokazují.

Írán podle Netanjahua měl v letech 1999 až 2003 jaderný program Amad, který zahrnoval vývoj, výrobu a testování jaderných hlavic. Dokumenty o projektu Írán uchovával tajně i po podepsání jaderné dohody, aby je mohl v budoucnu využít k výrobě jaderných zbraní, dodal premiér.

Izraeli se podařilo získat úplné kopie íránských jaderných archivů, řekl izraelský premiér a upozornil, že Teherán neustále rozšiřuje své jaderné schopnosti. Dokumenty prý byly uloženy v tajné lokalitě v Teheránu.

Netanjahu místo ukázal na fotografii. Izrael získané informace sdílel se Spojenými státy a ty mohly zaručit jejich věrohodnost, zdůraznil Netanjahu.

Írán uzavřel v roce 2015 jadernou dohodu se šesti mocnostmi, mezi nimiž byly USA Francie, Británie, Německo, Čína a Rusko. Cílem dohody bylo pozastavit íránský jaderný program výměnou za zmírnění protiíránských sankcí. V USA se uvolnění sankcí schvaluje každých 120 dní.

Trump: Uvidíme, co se stane

Americký prezident Donald Trump řekl novinářům, že je přístupný dojednání nové jaderné smlouvy s Íránem. Pokud by ale USA nynější smlouvu s Teheránem vypověděly, nepovažoval by to šéf Bílého domu za negativní signál pro budoucí jednání s Kim Čong-unem o jaderném programu KLDR.

"Myslím, že by to byl správný signál. Během sedmi let smlouva vyprší a Írán bude moci pokračovat ve vývoji jaderných zbraní," řekl prezident. Odmítl však prozradit, zda Spojené státy opravdu do 12. května od smlouvy s Íránem odstoupí, jak Trump pohrozil. "Uvidíme, co se stane," řekl prezident.

Nynější situace kolem íránské jaderné smlouvy je podle Trumpa nepřijatelná. "Nesložili ruce do klína. Odpalují rakety, prý kvůli televizním přenosům. To si tedy nemyslím," řekl Trump novinářům. "To ale neznamená, že nevyjednáme skutečnou dohodu," poznamenal.

Netanjahu v pondělním projevu řekl, že si je jist správným rozhodnutím Trumpa ohledně dohody, a dodal, že její současná podoba poskytuje Íránu jasnou cestu k získání jaderného arzenálu.