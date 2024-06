Americký nejvyšší soud zrušil zákaz zařízení, která urychlují střelbu z pušky

Nejvyšší soud Spojených států zrušil šest let starý zákaz technických doplňků označovaných výrazem "bump stock", které umožňují urychlit střelbu z poloautomatických zbraní. Americká vláda je zakázala poté, co takto upravenou zbraň na podzim roku 2017 použil pachatel nejhorší masové střelby v moderních dějinách USA. Podle většiny soudců si ale počínala protizákonně.

Urychlovače střelby umožňují z poloautomatické pušky vypálit více nábojů, aniž by střelec musel opakovaně mačkat spoušť. S doplňkem, který nahrazuje standardní pažbu zbraně a využívá energie zpětného rázu výstřelu, je možné vystřelit desítky nábojů za několik málo sekund. Federální Úřad pro alkohol, tabák, zbraně a výbušniny (ATF) je za úřadování exprezidenta Donalda Trumpa začal regulovat jako kulomety, které jsou v USA zakázané.

Krok soudně napadl majitel obchodu se zbraněmi ve státě Texas a konzervativní většina na nejvyšším soudu mu nyní dala za pravdu. Trumpova administrativa podle ní překročila své pravomoci, když urychlovače střelby zakázala. Deník The New York Times to označil za razantní odmítnutí jednoho z mála kroků USA k omezení násilí páchaného střelnými zbraněmi.

Rozhodnutí přivítala zbraňová lobby NRA, která jej označila za základ pro napadání budoucích regulací ATF. Podle amerického prezidenta Joea Bidena naopak USA přišly o důležitou bezpečnostní normu. "Vyzývám Kongres, aby bump stocky zakázal," uvedl v prohlášení.

Verdikt nejvyššího soudu zákaz provedený legislativní cestou nevylučuje. Za Trumpova úřadování jej zákonodárci neschválili, když se proti stavěla Republikánská strana, která místo toho podpořila restrikci skrze opatření ATF. Úřad nakonec k zákazu přistoupil na konci roku 2018.

Impulsem k této změně byl především masakr návštěvníků hudebního festivalu v Las Vegas v říjnu 2017. Pachatel do davu z nedalekého hotelu vypálil za 11 minut více než 1000 kulek a zabil 60 lidí, další stovky utrpěly zranění. V pokoji pachatele, který následně spáchal sebevraždu, se našlo 12 pušek s urychlovači střelby.

Zákaz těchto zařízení podpořila trojice liberálních soudkyň v devítičlenném senátu nejvyššího soudu. Sonia Sotomayorová za ně napsala, že poloautomatickou pušku s urychlovačem lze z právního hlediska chápat jako kulomet a že dnešní rozhodnutí "bude mít smrtící dopady". Soudce Clarence Thomas ovšem ve stanovisku většiny uvedl, že "bump stock" z pušky kulomet nedělá a že federální zákony na tuto otázku nedávají jasnou odpověď.

Konzervativní většina soudu tak vydala další verdikt ve prospěch přístupu ke střelným zbraním, který podle platného výkladu americké ústavy garantuje její druhý dodatek. V roce 2022 v této souvislosti výrazně posunula hranice, když rozhodla, že Američané mají právo nosit zbraně na veřejnosti pro účely sebeobrany.

AP podotýká, že soudci se aktuálně zabývají také stížností proti federálnímu zákonu, který zakazuje držet palné zbraně lidem, kteří jsou kvůli domácímu násilí terčem soudního zákazu styku s jinou osobou.