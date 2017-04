Americký bezpilotní letoun zabil ozbrojence Al-Káidy v Jemenu

před 33 minutami

Při útoku amerického bezpilotního letounu zemřelo v neděli ráno pět bojovníků teroristické organizace Al-Káida. Agentuře AFP to řekl zdroj z jemenských bezpečnostních složek. Úder byl podle něj veden na vozidlo, které převáželo zbraně do střední části země. V sobotu podle tohoto bezpečnostního činitele zahynuli při obdobném útoku na jihu Jemenu tři členové Al-Káidy. Americké útoky v Jemenu zesílily poté, co se stal v lednu prezidentem USA Donald Trump. Spojené státy považují jemenskou odnož Al-Káidy za velmi nebezpečnou a obávají se jejích útoků na americké území.

Související články