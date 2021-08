Americké úřady zvažují, že zveřejní část tajných informací o útocích z 11. září 2001

Americké ministerstvo spravedlnosti v pondělí oznámilo, že přezkoumá, jaké dosud utajované informace o teroristických útocích z 11. září 2001 by mohlo poskytnout veřejnosti. Úřady v USA čelí rostoucímu tlaku na uveřejnění nových skutečností s tím, jak se blíží 20. výročí událostí, při nichž zemřelo téměř 3000 lidí.

Pro odtajnění některých informací se vyslovil i prezident Joe Biden, jehož před několika dny vyzvalo 1600 pozůstalých po obětech útoků, aby nechodil na chystanou výroční pietní akci, pokud jeho administrativa nepřijde s novými odhaleními. Ta podle autorů výzvy ukážou podíl vysoce postavených saúdskoarabských činitelů na teroristických útocích.

Ministerstvo spravedlnosti v pondělním prohlášení uvedlo, že Federální úřad pro vyšetřování (FBI) nedávno uzavřel kauzy, jež se zabývaly některými úročníky z 11. září 2001. FBI bude podle ministerstva nyní posuzovat, jaké informace by mohlo zveřejnit a dá je případně k dispozici veřejnosti, "jakmile to bude možné", poznamenalo ministerstvo.

"Jak jsem slíbil během kampaně, moje administrativa chce zajistit maximální úroveň transparentnosti v rámci zákona," řekl ve vyjádření Biden.

Zástupce řady rodin pozůstalých Brett Eagleson, který sám přišel při útocích o otce, však prohlášení ministerstva spravedlnosti kritizoval, protože podle něj při snaze o plnou transparentnost nezachází dostatečně daleko. "Ministerstvo spravedlnosti a FBI měly tři roky na to, aby tyto informace posoudily, a mohou proto jednat okamžitě," řekl.

Požaduje, aby FBI zveřejnila mimo jiné plnou verzi své vyšetřovací zprávy z roku 2016, z níž podle něj vyplývá, že útočníky podporovali agenti saúdskoarabské vlády.

"Ministerstvo spravedlnosti právě dnes (v pondělí) konečně uznalo, že je to vyšetřování skutečně uzavřené, což je v rozporu s dosavadními tvrzeními FBI o stavu vyšetřování. Doufáme, že Bidenova administrativa nyní poskytne informace, na něž skupina lidí kolem útoků z 11. září čeká 20 let, abychom se mohli 11. září postavit vedle prezidenta na Ground Zero (místo, kde stávaly věže Světového obchodního střediska - pozn. red.)," dodal.

Devatenáct teroristů z organizace Al-Káida v roce 2001 v USA uneslo čtyři civilní letadla. Narazili s nimi do věží Světového obchodního střediska a budovy Pentagonu, čtvrtý letoun se zřítil v polích v Pensylvánii. Patnáct z útočníků pocházelo ze Saúdské Arábie.