Americká policie našla výbušninu v Sorosově rezidenci

Případem se zabývá Federální úřadu pro vyšetřování (FBI).

New York - Americká policie v pondělí našla výbušninu v poštovní schránce rezidence miliardáře George Sorose ve státě New York. Oznámil to na svém webu list The New York Times. Přivolaní pyrotechnici nálož zneškodnili, Soros v době nálezu doma nebyl.

Filantrop a politický aktivista Soros financuje miliardovými částkami projekty na podporu demokracie a lidských práv po celém světě. Je častým terčem tvrdé kritiky konzervativních skupin a na jeho adresu zazívají výhrůžky amerických antisemitů.

V Maďarsku, odkud Soros pochází, se Soros pro vládu premiéra Viktora Orbána stal nežádoucí osobou. Jeho nadace Open Society Foundation (OSF) musela nedávno vyklidit své budapešťské kanceláře a přemístit se do Berlína.