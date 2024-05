AfD v komunálních volbách nenaplnila očekávání. Straně uškodily skandály jejích členů

Alternativa pro Německo (AfD) v nedělních komunálních volbách v Durynsku sice obdržela podobně jako konzervativní Křesťanskodemokratická unie (CDU) okolo 27 procent hlasů, v žádném zemském okresu ale nezískala více než 50 procent hlasů a jen v jednom okresu dosáhla prvního místa. Zda AfD nakonec získá některé z křesel šéfů okresů, rozhodne 9. června druhé kolo.

Podle prozatím stále předběžných výsledků si nejlépe vedla CDU, která získala 27,5 procenta hlasů. AfD pak obdržela 26,5 procenta, což je o devět procentních bodů více než před pěti lety. Strana ale nedokázala v žádném okrese zvítězit hned v prvním kole. V žádném větším durynském městě, které stojí mimo zemské okresy, se do druhého kola ani nedostala.

Největšího úspěchu dosáhla AfD zřejmě v okresu Altenbursko, kde kandidát této strany na zemského radu Heiko Philipp skončil s 33 procenty na prvním místě. V druhém kole se proti němu postaví současný šéf okresu Uwe Melzer z CDU, který získal 32,2 procenta hlasů.

Zajímavě německá média hodnotí výsledek z okresu Saalfeld-Rudolstadt. Zde se před volbami AfD rozhádala, takže členové strany postavili dvě kandidátky. Ta pod hlavičkou AfD, která se vzbouřila proti durynskému vedení strany, byla nakonec úspěšnější než konkurenční kandidátka.

Druhý soupis, nazvaný Alternativa pro zemský okres Saalfeld-Rudolstadt (AfL), se přitom těšil podpoře zemského vedení AfD. Tisk situaci v tomto regionu už před volbami hodnotil jako kuriózní, neboť zde v kampani proti místní AfD vystupoval spolupředseda durynské AfD Björn Höcke podporující AfL.

Komunální volby v Durynsku, ve kterých mohlo hlasovat 1,7 milionu lidí, byly předem označovány za lakmusový papírek před letošním volebním rokem. V červnu se v Německu konají volby do Evropského parlamentu a v září pak v Sasku, Durynsku a Braniborsku volby do zemských parlamentů. AfD se v těchto regionech těší mimořádné podpoře veřejnosti, což chce strana využít pro vstup do vlád.

AfD ale v posledních týdnech vážně poškodily skandály lídra kandidátky pro eurovolby Maximiliana Kraha a její dvojky, spolkového poslance Petra Bystroně. Europoslance Kraha dohnaly kauzy týkající se podezření z přijímání úplatků za ruskou propagandu a také případ jeho asistenta, který je podezřelý ze špionáže pro Čínu.

Pobouření vyvolal i Krahův novinový rozhovor, ve kterém zlehčoval zločiny nacistických jednotek SS. Kauza s možnými úplatky od proruské sítě se týká i Bystroně, který je českého původu.