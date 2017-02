Abbás označil izraelský zákon o osadách za útok na Palestince

před 2 hodinami

Ramalláh/Paříž/New York/Brusel - Kontroverzní zákon, který umožní legalizaci části židovských osad na palestinském Západním břehu Jordánu, je útokem na palestinský národ. Informoval předseda palestinské samosprávy Mahmúd Abbás. Francouzský prezident François Hollande vyzval Izrael, aby zákon stáhl. Izraelský parlament normu schválil v pondělí večer.

Zákon počítá s tím, že palestinští majitelé, jimž patřily pozemky pod osadami, které Izrael dosud považoval za nelegální, budou po 20 let pobírat kompenzační platby, nebo dostanou náhradní pozemek.

Zákon odsoudila Británie, Turecko i Jordánsko, znepokojení nad ním vyjádřilo české ministerstvo zahraničí.

Abbás řekl, že zákon odporuje názoru světa a je útokem na palestinský národ. Palestinská poslankyně Hanan Ašrávíová vyzvala svět, aby vyhlásil proti Izraeli sankce, "dokud není pozdě".

Hollande izraelskou vládu vyzval, aby zákon zrušila. Podle něj legalizace židovské výstavby otevírá cestu anexi území.

Zákon porušuje mezinárodní právo

Šéfka diplomacie Evropské unie Federica Mogheriniová zákon odsoudila a vyzvala Izrael, aby zákon nepoužíval. USA ponechaly krok Izraele bez komentáře.

Generální tajemník OSN António Guterres v prohlášení uvedl, že zákon je porušením mezinárodního práva a pro Izrael bude mít značné právní důsledky. Koordinátor OSN pro mírový proces Nikolaj Mladenov se domnívá, že Izrael překročil všechny meze a směřuje k anexi Západního břehu.

Podle britského tajemníka pro záležitosti Blízkého východu Tobiase Ellwooda ohrožuje tato výstavba možnost vyřešit izraelsko-palestinský konflikt dohodou o ustavení palestinského státu.

Zákon umožňuje izraelské vládě označit za vládní majetek pozemky, na niž byly osady postaveny "v dobré víře", byť bez povolení, a brání majitelům tyto pozemky využívat, dokud nebude dosaženo diplomatické dohody o statusu Západního břehu Jordánu. Majitelé budou po dobu 20 let dostávat ročně 125 procent hodnoty pozemků jako odškodné, nebo jim bude nabídnut náhradní pozemek.

Jordánsko zákon označilo za provokaci, která znemožňuje izraelsko-palestinskou dohodu. Turecko zákon považuje za nepřijatelný.

Izrael zákonem legalizoval 53 osad a umožnil vyvlastnit nejméně 800 hektarů palestinských pozemků, soudí izraelské Hnutí za okamžitý mír. Krok parlamentu považuje za válečný zločin a zlegalizovanou krádež, spáchanou "kvůli skupince extremistických osadníků a kvůli politickému přežití" premiéra Benjamina Netanjahua.

Zákon má v současné pravicové vládě mnoho zastánců, kteří Západní břeh považují za biblické židovské území. "Židovskému národu patří celá izraelská zem. Toto právo je nepopiratelné a věčné," sdělil ministr vědy Ofir Akunis.

Izraelský profesor práva Amichai Cohen upozornil na to, že je to poprvé, co Izrael uplatňuje na Západním břehu své civilní právo nejen na jednotlivce, ale na palestinské území.

Generální prokurátor Avichaj Mandelblit vládě vzkázal, že zákon neobstojí před nejvyšším soudem a že Izraeli vynese stíhání u Mezinárodního trestního soudu (ICC). "Do pohybu se dal vlak, jehož konečná je v Haagu," sdělil k zákonu šéf opozice Jicchak Herzog s odkazem na sídlo ICC.

autor: ČTK