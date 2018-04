Stojí na střeše a vypadají, že každou chvíli skočí. V Británii se objevily "sebevražedné sochy"

před 1 hodinou

Ve Velké Británii si každý týden vezme život 84 mužů. Pouliční umělci se proto rozhodli bojovat proti sebevraždám sochami v životní velikosti.

Londýn - Tomu, kdo se v posledních dnech procházel Londýnem po jižním břehu řeky Temže, se naskytla šokující podívaná. Poblíž Mostu tisíciletí mohl na střeše televizní stanice ITV zahlédnout 72 postav chystajících se skočit do hlubiny pod nimi. Dalších dvanáct "sebevrahů" šlo vidět na střeše sousedního studia This Morning.

Nebyli to ale skuteční lidé, kteří by chtěli spáchat sebevraždu. Jen sochy v životní velikosti.

Skulptury na střechy umístili američtí umělci Mark Jenkins a Sandra Fernandezová, aby upozornili na rozšířenost sebevražd mezi dospělými muži v Británii.

V této ostrovní zemi si každý týden vezme život 84 mužů. Nejhůře postižená je věková skupina od 40 do 44 let. Jako hlavní příčinu sebevražd uvádí britské ministerstvo zdravotnictví deprese, alkoholismus, dluhy, chudobu a ztrátu zaměstnání.

"Sebevražda a psychické problémy u mužů jsou velkým tématem, které nemůže být nadále ignorováno," píší na webové stránce kampaně s názvem Project 84 její organizátoři. "Je nepřípustné, aby každý den zemřelo tolik mužů tímto způsobem, avšak jen málokterý o problémech promluvil," dodávají.

Nevím, proč začal být nešťastný

"Můj bratr Dan byl můj nejlepší kamarád a idol," píše na webu Matthew Smith, který je jedním z iniciátorů celé kampaně. "Stihlo ho něco, co žádný z jeho přátel nebo příbuzných neviděl přicházet," dodává s tím, že všemu se dalo předejít, kdyby jeho problémům čelila rodina společně. Jenže o nich nevěděla.

Podle iniciativy Project 84 pouze 55 procent mužů, kteří zažili skutečnou depresi, o tom někomu povědělo. Ve srovnání se 67 procenty žen, které neváhaly se o podobnou zkušenost podělit.

"Shane zbožňoval cestování, ragby a hraní na kytaru. Když se později přestěhoval do Edinburghu, aby získal titul v inženýrství, potkal studentku medicíny, do které se zamiloval. Sedm let spolu byli šťastní," popisuje zase Aisling O'Neillová, která přišla o bratra, když mu bylo 28 let.

"Nevím, proč Shane začal být nešťastný, ale vím, že zažíval těžkosti, když pracoval jako inženýr v Edinburghu," uvádí pak Aisling. "Prozradil matce, že má problémy se spaním a přemýšlí nad sebevraždou. Máma se mu snažila pomoci. Šel k doktorovi, který ale nedokázal udělat víc, než ho jen poslat na internetovou stránku o duševních nemocech," uzavírá žena, jejíž bratr později spáchal sebevraždu.

Rekordmany jsou muži na Srí Lance

Ačkoliv počet mužů, kteří se rozhodnou skoncovat se životem, je v Británii alarmující, Spojené království je v celosvětových statistikách až v druhé stovce zemí co do počtu sebevražd na sto tisíc obyvatel.

Nejhorší situace je na Srí Lance, kde se zabije každým rokem 58 mužů z každých 100 tisíc obyvatel. Průměr Evropské unie je přitom 15 lidí ze sta tisíc. Všeobecně přitom platí, že muži si berou život čtyřikrát častěji než ženy.

"Sebevražda je v mnoha zemích EU závažnou příčinou úmrtí," stojí ve zprávě Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) z roku 2016.

Nejhorší situace v unii je v Litvě, kde odejde dobrovolně ze světa každoročně 37 lidí ze sta tisíc. V Česku je to deset až jedenáct, uvádí Národní ústav duševního zdraví (NÚDZ).

V Británii se daný problém v posledních letech nicméně prohloubil. Sebevražda je tu u mužů mladších 45 let hlavní příčinou úmrtí.

Project 84 proto sáhl k akci se sochami, které mají upoutat kolemjdoucí a proniknout mezi lidi například skrze sociální sítě.

"Naším cílem je prevence mužských sebevražd a to vyžaduje, aby každý k této záležitosti zaujal stanovisko," uvádějí organizátoři kampaně.

Video: V počtu sebevražd jsme nad průměrem EU, jsme jedna z mála zemí, která nemá plán prevence sebevražd, tvrdí Petr Winkler