To jsou ty moje hospůdky, vracel se Blažek k bouřce s Nejedlým. Vystrčil vzýval mládí

Vysocí straníci na kongresu ODS vysvětlovali své postoje i minulé hříchy. Zaujal proslov Miloše Vystrčila a Pavla Blažka. Předseda Senátu chce stranu otevřít mladým, ministr spravedlnosti zase vzpomínal na setkání se spolupracovníkem Miloše Zemana Nejedlým.

Dívejme se kolem sebe a nepokoušejme se zastavit čas, vyzval občanské demokraty na jejich kongresu předseda Senátu Miloš Vystrčil, aby strana otevřela témata mladých jako Istanbulská úmluva proti násilí na ženách, rovnost pohlaví či manželství pro všechny.

Na příkladu svých dcer popsal, že mladí lidé respektují ekonomický program a často podle něj obdivují zahraniční politiku ODS, jak se ale začne mluvit o rovnosti žen a mužů či manželství pro všechny, strana ztrácí. "Takových voličů každý rok přibývá přibližně 100 tisíc, tolik voličů můžeme pro sebe získat," uvedl. ODS se musí ptát, co může udělat pro to, aby ji mladí lidé začali volit, míní.

"Nesoustřeďme se jen na tvrdé voličské jádro, snažme se vysvětlit, že těmi, kdo myslí na budoucnost, jsme my, ne populisté," řekl Vystrčil.

Omladit je podle předsedy horní parlamentní komory nutné i členskou základnu. "Naše členská základna stárne. Chceme, aby přicházeli naši nástupci?" zeptal se řečnicky. Dodal, že současní padesátníci a šedesátníci možná vnímají mládí jako konkurenci, ale není to prozíravé. "O konkurenceschopnosti umíme velmi dobře mluvit, pojďme pozvat mladé lidi do ODS tím, že jim budeme dávat šanci," uvedl. "Jsou moderní, umějí zacházet se sítěmi a ODS je musí získat, aby mohla i v budoucnu být vládní stranou," dodal předseda Senátu.

Bouřka s Nejedlým

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek hájil před spolustraníky své kontakty s exprezidentem Milošem Zemanem a popisoval, jak se zasadil o vznik vládní pětikoalice. Zmínil v té souvislosti i kauzu kolem svého loňské setkání s proruským lobbistou a blízkým spolupracovníkem bývalého prezidenta Martinem Nejedlým, které tehdy Blažek označil za náhodné. V sobotu řekl, že by bylo špatnou vizitkou se od muže, který byl spojen se Zemanem, odvrátit ve chvíli, kdy už je na Hradě někdo nový.

"To mne neomlouvá z těch pěti hodin. Ta bouřka byla a nechci se k tomu vracet," uvedl Blažek, který již loni říkal, že se v restauraci jen schovával před bouřkou a narazil tam na Nejedlého. Loni po kritice, mj. i od stranického šéfa Fialy, Blažek ve vyjádření pro média uznal, že jeho setrvání v restauraci za přítomnosti Nejedlého bylo nevhodné. Omluvil se všem, kterých se zpráva o setkání dotkla. Podle premiéra Fialy Blažek dostal od vedení strany "žlutou kartu".

"Žádám vás o pochopení toho, že nejenom já z Brna, občas žijeme život, jaký jsme žili, než jsme se dostali do veřejných funkcí. Má to svou cenu. To jsou ty moje hospůdky," uvedl Blažek. Zakončil konstatováním, že vnímá přínos takových setkání, na druhou stranu by někdy potřeboval sebekázeň premiéra a předsedy ODS Fialy. Blažek také mimo jiné řekl, že spravedlnost je politický resort více než před deseti lety. "Zlatá doprava, zlatá kultura, zlaté dokonce i zdravotnictví, pokud nestávkují lékaři," uvedl. Podle něj zuří kulturní válka spojená s diskusí nad občanským a trestním zákoníkem. Míní, že neoliberálové nechtějí, aby resort vedla ODS.

Po vystoupení ministrů a představení lídrů pro evropské volby otevřel kongres blok diskuse, do kterého se přihlásily čtyři desítky řečníků.