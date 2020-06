Video, které šokovalo Rusko: Slavný herec vjel opilý do protisměru a usmrtil řidiče

Trest až 12 let odnětí svobody hrozí populárnímu a oceňovanému ruskému herci Michailu Jefremovovi, který zavinil dopravní nehodu v Moskvě. Uvedla to agentura TASS poté, co moskevská policie po smrti zraněného řidiče druhého vozu zvolila přísnější ustanovení zákona, podle kterého herce stíhá.

1:07 Opilý ruský herec způsobil smrtelnou nehodu | Video: Aktuálně.cz