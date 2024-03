"Uprchlíci vítejte, rasisti táhněte!" Lidé v Praze protestovali proti rasismu

Několik desítek lidí se v sobotu odpoledne sešlo na náměstí Jana Palacha v Praze na demonstraci proti rasismu a fašismu. Po úvodních projevech na podporu uprchlíků se účastníci s transparenty a za skandování hesel vydali na pochod centrem hlavního města.

Nejdřív šli k sídlu vládní ODS v Truhlářské ulici, poté zamířili do Rytířské ulice, kde sídlí opoziční hnutí SPD. Tam akce kolem 16:30 skončila.

Demonstraci pořádala Iniciativa Společně proti rasismu a fašismu, na organizaci se podílely také Iniciativa Hlavák, Prague4PalestineYouth, Československé anarchistické sdružení, Socialistická solidarita a Antifašistická platforma strany Levice.

Pořadatelé uvedli, že demonstrace reaguje na vzestup rasistických a xenofobních nálad ve společnosti a na nárůst podpory krajní pravice. Předem avizovali, že půjdou k sídlu SPD, nakonec šli i k centrále ODS. Před centrálou ODS skandovali hesla na podporu Palestiny a promluvili palestinští aktivisté. Před sídlem SPD skandovali "ODS do koše" a "SPD do koše". Předseda hnutí SPD Tomio Okamura již v minulosti obviňování z rasismu odmítl. Poukazoval na to, že sám se stal terčem urážek pro svůj asijský původ.

"Když se řekne rasismus, xenofobie, vyvolávání nenávisti, ohrožení pro demokracii, která strana se vám vybaví jako první? Samozřejmě, většině z nás se vybaví SPD, před jejímž sídlem stojíme," řekla na závěr demonstrace Markéta Juřicová z pořádající iniciativy Společně proti rasismu a fašismu.

Za pořadatele promluvil jako první aktivista Jan Májíček. Kritizoval migrační politiku EU i Česka. Prohlásil, že během migrační vlny v roce 2015 Česko nepřijalo téměř nikoho z tehdejších uprchlíků. "Česká imigrační politika je jednou z nejpřísnějších a jejím cílem je jediné: říci příchozím Jděte jinam!" dodal.

Kateřina Pospíchalová Pavlov z iniciativy Hlavák, která na hlavním nádraží pomáhá uprchlíkům, vyzývala ke vstřícnějšímu postoji k lidem na útěku.

Romský aktivista Jozef Miker připomněl 85. výročí nacistické okupace českých zemí i následné represe, které zasáhly také Romy. "Můžeme vedle sebe žít ve vzájemné úctě a toleranci," řekl. Romové jsou podle něj stále diskriminováni a nemají třeba přístup ke slušnému bydlení.

Na pochod dohlíželi uniformovaní policisté i členové antikonfliktního týmu. Účastníci si přinesli transparenty s nápisy "Stop islamofobii a antisemitismu" nebo "Uprchlíci vítejte, rasisti táhněte", někteří nesli palestinské vlajky nebo skandovali mimo jiné heslo "Naší zbraní je solidarita".