Část mediálních domů odmítá sdílet texty s umělou inteligencí, zablokovaly jí přístup

Některé velké mediální domy nebo zpravodajské servery zablokovaly nástroji umělé inteligence GPTBot přístup ke svým textům. Robota, který čerpá podklady z otevřených zdrojů, 8. srpna v tichosti spustila společnost OpenAI, která stojí i za chatovacím nástrojem ChatGPT.

Americká média The New York Times a CNN, australská stanice ABC nebo tiskové agentury Reuters a Bloomberg se ale rozhodly robotu rázně zabouchnout dveře a své texty s ním nesdílet. Uvedla to ve středu agentura AFP.

Robot GPTBot se snaží "nasát" co největší množství souvislých textů, které používá jako podklady pro fungování modelů tvořících texty. Sám kalifornský start-up OpenAI však zveřejnil způsob, jak robotovi zamezit v přístupu k datům. Digitální štít proti robotovi teď ale zvedá stále více serverů a stránek.

Za první dva týdny fungování robota mu odepřelo přístup asi deset procent z 1000 největších serverů na světě, odhaduje nástroj pro detekci plagiátů Originality.ai. Patří mezi ně také internetový obchod Amazon či fotobanka Shutterstock. Seznam se bude každý týden prodlužovat zhruba o pět procent webů, uvádí Originality.ai.

Ve Francii se robotu GPTBot vzepřely servery skupiny France Médias Monde, kam patří například televizní stanice France 24 nebo radio RFI, on-line server Mediapart, veřejnoprávní rozhlas Radio France nebo soukromá televizní stanice TF1.

Šéfka Radio France Sibyle Veilová kritizovala jako nepřijatelné "nedovolené rabování obsahu". "Není důvod, aby se učili na našem obsahu, aniž by cokoliv poskytli na oplátku," dodal její kolega zodpovědný za inovace Laurent Frisch. Vadí mu také, že rozhlas netuší, jak je s těmito daty pak dál nakládáno.

Vincent Fleury z France Médias Monde upozorňuje, že umělá inteligence může promísit data od seriózních médií s jinými zdroji, a tvořit tak zavádějící kontext.

Většina představitelů médií se podle AFP shodne, že je potřeba s OpenAI zahájit dialog o generativní umělé inteligenci, uzavřít smlouvy a dohodnout se na odměně.

Ve Spojených státech tisková agentura Associated Press v červenci s OpenAI uzavřela dohodu. Výměnou za přístup k archivním textům AP od roku 1985 může tisková agentura využívat technologie a odborné znalosti o AI.

OpenAI také přislíbila pět milionů dolarů (přes 110 milionů korun) organizaci American Journalism Project, která podporuje regionální média, a až pět milionů dolarů na financování využití svého rozhraní API, které má novinářům pomoci integrovat nástroje AI do jejich tvorby.

O naléhavosti debaty o pravidlech pro umělou inteligenci svědčí i skutečnost, že v srpnu deset velkých mezinárodních mediálních domů, včetně AFP, AP nebo Gannett/USA Today, vyzvalo politiky a hlavní aktéry v sektoru, aby jasně stanovili pravidla pro používání umělé inteligence ve zpravodajství, dodává francouzská tisková agentura.