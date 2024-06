Influencerka: Nejhorší "hejty" jsou na Facebooku. U videí rozhodují tři vteřiny

Na jednom videu pracuje i 12 hodin a tvorbou na sítích si vydělá "o trošku více než průměrný člověk v Česku". Anna Křepelová na TikToku nezveřejňuje ten nejtypičtější obsah, který se na této sociální síti objevuje. "Trendy nejedu, protože mi můj content (obsah) přijde peprnější, než kdybych dělala to, co ostatní," říká tiktokerka s přezdívkou andyindustries.

Křepelová ve svých videích na TikToku paroduje influencery nebo zveřejňuje různé trapné momenty. "Nechci házet úplně všechny lidi do jednoho pytle, ale pro mě jsou ty trendy spíš podřadný content. Mám radši, když si s videem vyhraju, předám nějakou informaci a když je v tom trošku víc, než že zatancuju stejně jako ostatní lidi a zedituju to video za pět minut," dodává.

Tiktokerka uvádí, že její tvorbu ovlivnila hlavně videa na YouTube. "Vyrostla jsem na takovém tom starém YouTube, kde všechno tohle bylo normální. Když se lidi dívají na moje videa, tak můžou vidět, že je to hodně podobný jako to, co se dělalo předtím. Já si myslím, že se chovám tak, jak bych chtěla, aby se choval člověk, kterej dělá sociální sítě," vysvětluje.

Podle Křepelové je jednodušší se prosadit na TikToku než na YouTube. "Kdybych začala na YouTube, tak tam úplně není jednoduchý zas tak prorazit. Když začnete natáčet teďka na YouTube, tak vám to bude trvat třeba tři roky, než se o vás lidi dozví. Na TikToku se může člověk proslavit hned, klidně za týden," popisuje.

Pozitivní reakce nemá tiktokerka jen od mladé generace. "I když na TikToku mě sleduje ta věkovka 15-18, tak na Instagramu mě sleduje fakt hodně mamin. Píšou mi třeba: 'My to sledujeme s manželem. Teďka jsem porodila druhý dítě a těším se na tvoje další video.' Říkají, že je to hodně baví. Samozřejmě znám i starší lidi, co tomu nerozumí. Ale s tím bych se setkala spíš, když bych dělala Facebook, tam lidi umí bejt dost hnusný, je to třeba desetkrát horší než na TikToku," říká.

Jak dlouho Křepelová pracuje na videích na sítě a proč je závislá na sociálních sítích? Sleduje jako představitelka generace Z tradiční média? Proč ji TikTok ze začátku připadal trapný a jak ji ovlivňuje influencerská komunita? Dozvíte se v úvodním videu.