Skryté nebezpečí drog: Řeže se všechno, varuje adiktolog. Popsal, co v nich je

Ředění kokainu sádrou nebo omítkou je spíš městskou legendou, tvrdí adiktolog Radek Jurnikl z neziskové organizace Sananim. "Čistota kokainu u koncových uživatelů je tak 65-68 %. Nejčastěji se řeže lokálními anestetiky, jako jsou lidokain nebo prokain," říká s tím, že se dříve ve velkém používalo i odčervovadlo.

Podle adiktologa se ředí většina návykových látek, které se do Česka dováží ze zahraničí. "Čím více rukama látka projde, tím je nižší koncentrace původní látky. Nejvíce se ředí opioidy. Třeba heroin, který se prodává na ulici, má v průměru nějakých 10 %. Ten zbytek je všechno, co to potkalo po cestě. Většinou jde o další opioidy nebo třeba podomácky vyráběnou makovinu," vysvětluje Jurnikl.

V pervitinu se často nachází kloubní výživa. "Pokud jde o šňupání nebo kouření, tak tam to není tak nebezpečné. V podstatě si člověk dá dávku pervitinu a k tomu bude mít vyživené klouby, což někteří uživatelé berou jako pozitivum, že se o ně dealeři starají," popisuje zjevný paradox adiktolog, který pracuje v terénu.

Pokud lidé pervitin užívají nitrožilně, mohou být kloubní preparáty v droze velmi nebezpečné. "Nejsou rozpustné ve vodě a cestují tím tělem, tudíž mohou ucpávat kapiláry a tepny, nejčastěji to bývá v plicích," upozorňuje Jurnikl.

Kokain se kromě lokálních anestetik také ředil odčervovadlem levamizolem. "Dnes už to není v takové míře, co to bývalo. Dealer se samozřejmě snaží návykovou látku nastavit tak, aby byla na pohled stejná. Ředí to lokálními anestetiky, která jsou o dost levnější než kokain. Řeže se ale i syntetickými katinony, které mají podobný účinek jako jiné stimulanty, nebo pervitinem," říká adiktolog.

Droga může být pak kvůli příměsím v jistém smyslu více nebezpečná. "Uživatel čeká, že ten účinek kokainu bude působit dvě až tři hodiny. Právě kvůli katinonům nebo pervitinu může ale efekt drogy trvat o několik hodin více, což může být pro člověka nejen nezvyklé, ale i nebezpečné," dodává Jurnikl.

Proč nejsou dražší drogy kvalitnější a přemýšlejí lidé nad tím, že se v návykových látkách mohou objevovat nebezpečné příměsi? A hrozí v Česku to, že se kokain bude ředit nebezpečným fentanylem stejně jako v USA? Dozvíte se v úvodním videu.