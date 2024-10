Hřebejk: Kamarády Zemana jsem vybombardovat nechtěl. Za pitomost lidí nemůžu

"Až budou lidé jako Fico a Orbán skutečně vládnout Evropě a Putin přes tyhle užitečné idioty pojede sem, budeme si říkat: vždyť byli na jednom místě," říká v nadsázce režisér Jan Hřebejk k příspěvku na sociálních sítích, kdy napsal, že jsme propásli možnost vybombardovat hotel Štekl. Narážku na místo oslavy narozenin Miloše Zemana, kde zmínění politici byli, myslel prý ale jako politický vtip.

"Za pitomost lidí nemůžu. Byl to fór na opravdu mocné lidi - nepoměrně mocnější, než jsem já - zastávající z mého pohledu politicky odlišný stanoviska. Rozhodně to neznamená, že jsem chtěl 'kamarády' pana Zemana vybombardovat," dodává k příspěvku, který koncem září publikoval na sociální síti X, Hřebejk s tím, že politiky, jako je maďarský nebo slovenský premiér, vnímá jako pátou kolonu Ruska.

"Moje žena mi říkala, že jsem to přepískl, ale každý ví, že je to banalita. Napíšu padesát tweetů denně a většinou jsou to kulturní tipy nebo frky. Tohle byl normální frk," vysvětluje český filmař, že jeho sdělení bylo jasnou nadsázkou.

Pokud jde o českou politiku, podle Hřebejka je jejím velkým problémem, že lidé, kteří v ní mají talent, jsou opravdu špatní lidé. "Třeba Andrej Babiš, to je podle mě naprosto defektní charakter, ale je to člověk, kterého ta politika baví, i když jsem myslel, že ho přestane bavit," říká na účet bývalého premiéra režisér a dodává, že ze sebe Babiš sice dělá "idiota po vsích", ale není líný jít se postavit s koblihou před lidi.

Jako podobně "šikovného" považuje Hřebejk třeba i lídra SPD Tomia Okamuru. "Bohužel tihle lidé, kteří mi přijdou dokonce naprosto nebezpeční, mají prostě politický talent na rozdíl od lidí, kterým třeba lidsky fandím," vysvětluje.

V rozhovoru se Světlanou Witowskou mluví režisér také o svém novém filmu Výjimečný stav, se kterým se po sedmi letech vrací do kin. Film, ve kterém zahraniční korespondent odjede ze žárlivosti domů, ale dále předstírá, že je na místě dění, podle něj otevírá vážná témata.

"Těmi jsou žárlivost i dezinformace. A tedy to, že je čím dál komplikovanější je poznat anebo odlišit, kdy jde třeba o nějaký fór nebo neškodnou věc," láká na svou novou komedii Hřebejk s tím, že ani vážná témata se nemusí obejít bez humoru.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.