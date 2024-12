Poraženými jsme my všichni. Sněmovna vrhá stín na význam voleb, varuje právník Kysela

Ústavní soud zrušil novelu, která zpřísňovala pravidla pro vlastnictví médií politiky a přijímání dotací členy vlády a jejich firmami. Takzvaný lex Babiš II u soudu napadlo hnutí ANO a po vynesení rozsudku mají poslanci bývalé vládní strany důvod k oslavám. Podle ústavního právníka Jana Kysely ale situace "vítěz-poražený" není černobílá. Hodnotí, že poraženými jsou především čeští občané.

"Rozhodně to není tak, že by hnutí ANO vyhrálo, protože je plné ušlechtilých lidí, kteří přesně vědí, jak se má provozovat zákonodárný proces, zatímco zlá koalice jim to kazí," vysvětluje Kysela. Uvádí, že o prohře pak lze mluvit pouze ve vztahu k pirátskému poslanci Jakubovi Michálkovi, který byl autorem zrušené novely. "Měl pocit, že má hotovo, ale teď na tom bude muset dále pracovat," vysvětluje právník.

Kysela také mluví o neúspěchu, který přesahuje poslanecké lavice. "Řada nálezů Ústavního soudu, ale i veřejná a odborná kritika prostě upozorňují, že poražený je segment způsobu, jakým parlament sám sebe řídí nebo neřídí, jakým rozhoduje o důležitých věcech a jak probíhá zákonodárný proces. V tomhle smyslu jsme poraženými my všichni jako občané," dodává Kysela. Fungování Poslanecké sněmovny podle něj vrhá stín na význam voleb.

Proti rozhodnutí Ústavního soudu se postavilo šest soudců. Kritizovali, že nález ponechal bez povšimnutí "explicitní porušování" jednacího řádu. Tvrdí, že jednací řád nedává sněmovní většině efektivní nástroje, jak prosadit legitimní většinovou vůli proti opozičním obstrukcím. Rozhodnutí soudu ale využití takzvaných přílepků (mj. zrušeného zákona "lex Babiš II") nepovažuje za odpovídající nástroj, jak se s obstrukcemi vypořádat.

