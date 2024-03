Freimann: Stovky dětí týdně se opíjí do němoty. Rodiče často netuší, co je v birellu

“Spousta rodičů nám psalo, že absolutně netušili, že má v sobě birell alkohol,” vysvětluje vedoucí kampaně Nechmel děti Petr Freimann. Podle něj jde hlavně o etický problém marketingu a měla by být jasně daná informace, že ochucená nealko piva nejsou pro děti vhodná. Mohou být dokonce i zdraví nebezpečná.

Každý čtvrtý rodič si myslí, že jsou ochucená nealkoholická piva pro děti bezriziková, při vypití ale pouze jedné půllitrové plechovky takového nápoje může mít dítě už měřitelnou hodnotu alkoholu. "Dětský organismus není vyvinutý na to, aby odbourával alkohol, tudíž i nealko pivo má na děti mnohem větší dopad. Adiktologové zároveň varují před závislostním potenciálem a tím, že si děti zvykají od mala na chuť piva," říká Freimann.

Problematické jsou už samotné obaly ochucených nealkoholických piv. "Jsou prostě v barvách jako diskotéka a vypadají jako limonáda, ale limonáda to samozřejmě není. Velkou roli hraje marketing, kdy ten trh neskutečně roste. Byznysově to chápu, ale ta etika je hodně pozadu za tímhle," doplňuje vedoucí kampaně Nechmel děti.

K alkoholu se obecně děti dostávají nejčastěji přes rodinu, kdy podle výzkumu pilo každé čtvrté dítě poprvé alkohol právě se svými rodiči. "Je důležité říct, že spousta rodičů říká, že jsou radši, že to dítě se napilo s nimi. Někdo říká, že to je lepší než, aby se napily někde v nějaký partě. Já na tohle nemám odpověď, co je lepší, nebo horší. Jde spíš o ten kontext, který ten rodič může vytvořit," popisuje Freimann a dodává, že právě vzor rodičů a jejich vztah k alkoholu hraje u dětí klíčovou roli.

Podle vedoucí kampaně Nechmel děti je problémem i to, že je alkohol ve společnosti normalizovaný a bere se jako standard. "My tady teď plašíme, teď jako to přeženu, kvůli deseti dětem, které se otrávily HHC, ale roky neřešíme to, že každý den, týden, měsíc, jsou tady stovky dětí, které se opijou do němoty a mají otravu alkoholem," dodává.

Jak pijí čeští mladí v porovnání se středoškoláky ve zbytku Evropy? A je pro děti horší sladká limonáda nebo ochucené nealko pivo? Proč je zásadní komunikace mezi dětmi a rodiči a proč je důležité, aby se děti naučily říkat "ne"? Dozvíte se v úvodním videu.