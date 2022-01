Silný vítr narušuje dopravu po celém Česku. V noci někde dosahoval i rychlosti orkánu

V celém Česku bude podle meteorologů v neděli silně foukat. Už v noci naměřili na několika místech nárazy větru o rychlosti odpovídající orkánu. Na Sněžce zaznamenali poryv o rychlosti 185 kilometrů v hodině. Silný vítr láme stromy, které musí odstraňovat hasiči, a působí problémy v dopravě. Na některých silnicích mohou vznikat sněhové jazyky, upozorňují silničáři.

Obzvláště silný vítr v neděli podle meteorologů hrozí v severovýchodní polovině Čech, na Vysočině, ve Slezsku a také na jihu a západě Moravy. K večeru už bude vítr slábnout.

V noci na neděli zaznamenali meteorologové na Sněžce náraz větru o rychlosti 185 kilometrů v hodině. Na Milešovce a na krkonošské Luční boudě naměřili poryvy o rychlosti kolem 145 kilometrů v hodině. Kromě hor, kde rychlost větru odpovídala síle orkánu, v noci silně foukalo i v níže položených oblastech. Nárazy větru o rychlosti kolem 90 kilometrů naměřili meteorologové v Ústí nad Labem, Dukovanech či na pražském Karlově.

Silný vítr přidělává práci hasičům. "Na dvou místech jsme pomáhali s odstraňováním stromů v kolejích, ale nešlo o komplikaci v železniční dopravě," řekl v neděli ráno Jan Sýkora, mluvčí středočeských hasičů. Od půlnoci do nedělního rána vyjížděli odstraňovat zhruba 40 polámaných stromů a dva uvolněné plechy.

V Praze vyjížděli hasiči od půlnoci do nedělních osmi hodin ráno k sedmi případům souvisejícím se silným větrem. "Jednalo se o spadlé větve na komunikace a uvolněné plechy," informovali na twitteru.

Rušnou noc mají za sebou také hasiči v Ústeckém kraji. Do nedělního rána vyjeli zhruba ke stovce mimořádných událostí, aby zlikvidovali následky silného větru. Nejčastěji odklízeli polámané stromy nebo odklízeli části střech, uvedli na twitteru. Na silnici číslo 35 ve směru na Liberec spadl na silnici strom. Nabourali do něho tři osobní automobily. Na místě jsou policisté a hasiči.

V Krkonoších silný vítr zastavil lanovky

V Královéhradeckém kraji vyjížděli hasiči od sobotního večera do nedělního rána kvůli silnému větru k 25 událostem. "Hlavně jsme odstraňovali spadané stromy a ulomené větve zasahující do komunikací," informovali na sociálních sítích. U Zdobnice na Rychnovsku spadl v sobotu večer strom na projíždějící osobní automobil, nikdo nebyl zraněn.

Silný vítr v Krkonoších zastavil lanovky ve Špindlerově Mlýně, na Černé hoře a kabinovou lanovku na Sněžku. Horská služba nedoporučuje hřebenové túry. Na nesolených silnicích v Krkonoších a v Orlických horách leží vrstva ujetého a místy zledovatělého sněhu.

Na jihu Čech hasiči zatím odklidili kvůli větru asi 15 popadaných stromů. "V Dačicích vítr utrhnul plechovou garáž, kterou hasiči zajistili. V obcích Řípec a Hluboká nad Vltavou narazilo osobní auto do stromu, obě nehody jsou bez zranění," uvedla mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Na Vysočině hasiči odklízeli od půlnoci přes 40 stromů, které popadaly kvůli větru. Nejvíc jich odstraňovali v okresech Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Třebíč a Pelhřimov. V kraji je kvůli silnému vetru přerušený provoz na trati Havlíčkův Brod - Veselí nad Lužnicí, v úsecích Dobronín - Jihlava, Horní Cerekev - Kostelec u Jihlavy a na jihu Čech mezi obcí Doňov a Veselím nad Lužnicí.

Silný vítr komplikuje dopravu také v Jihomoravském kraji. Ve vyšších polohách hrozí námraza a sněhové jazyky. Na Znojemsku jsou nebezpečné nárazy větru. Na webu na to upozorňuje Správa a údržba silnic. Z důvodu nepříznivých podmínek podle dopravců nelze obsloužit některé linky a jiné mají zpoždění. Jihomoravští hasiči zaznamenali od půlnoci do nedělních osmi hodin ráno kolem 70 událostí, řekl jejich mluvčí Jaroslav Mikoška. Většinou to byly popadané stromy. Nikdo se nezranil.