Ve Zborovicích se zhroutila část domu, sousedy evakuovali. Vrátí se až po demolici

Několik lidí museli v pátek večer evakuovat hasiči z rodinného domu v obci Zborovice na Kroměřížsku, v jehož sousedství se částečně zhroutil starý dům. Statik poté zakázal vstup do jeho okolí a nařídil demolici poškozené nemovitosti. Obyvatelé sousedního domu přespali jinde, sdělil mluvčí hasičů Pavel Řezníček.

"Část stěny starého neobydleného domu se zhroutila a došlo tak k narušení jeho statiky a ohrožení dalších objektů. Na pokyn velitele zásahu byla provedena evakuace všech osob ze sousedního rodinného domu a byl vytyčen nebezpečný prostor," uvedl Řezníček.

Do Zborovic poté dorazil statik, který zakázal vstup do obou rodinných domů, a to až do demolice poškozené budovy.

"Prostory byly proto zabezpečeny páskou. Po odpojení plynu a elektřiny bylo před půlnocí místo předáno starostovi obce. Ten v nejbližších dnech zajistí další nutné úkony. Evakuovaní lidé si na nezbytnou dobu zabezpečili ubytování v jiných prostorách," dodal Řezníček.