Žena v Brně se chtěla zbavit manžela, milenci za jeho vraždu nabídla padesát milionů

Osmatřicetiletá žena podle obžaloby slíbila svému milenci padesát milionů korun za vraždu jednasedmdesátiletého manžela, z dědictví mohla získat desítky milionů. Milenec s plánem souhlasil, seniora se neúspěšně pokusil shodit z lomu na kraji Brna. Muži se nic vážnějšího nestalo, ze srázu ho zachránili. Případ začal řešit Krajský soud v Brně, oběma obžalovaným hrozí až dvacet let vězení.

Senior v lomu málem přišel o život 4. listopadu 2017. Plán na jeho likvidaci vymyslela obžalovaná podle spisu už dřív. "Pojala záměr usmrtit manžela, a opatřit si tak majetkový prospěch v řádu desítek milionů korun z dědictví po něm. Následně vymyslela plán k jeho fyzické likvidaci a přemluvila svého milence, aby ho realizoval. Za usmrcení manžela mu slíbila odměnu 50 milionů korun," uvedl v obžalobě státní zástupce Milan Richter.

Obžalovaný osmadvacetiletý Josef Kopriva manžela své milenky pod záminkou prodeje pozemků vylákal do lomu Hády na okraji Brna. Tam ho podle obžaloby asi 45 minut vodil po lomu, nakonec ho podle státního zástupce povalil a shodil ze srázu, který měl hloubku asi 18 metrů. Starý muž se zachytil kousek pod okrajem lomu. Kopriva se ho podle obžaloby snažil skopnout a házel mu do obličeje písek, později odešel.

Muž vypověděl, že na něj žena vyvíjela citový nátlak. Řekla mu, že manžela se pokusila předtím zabít už třikrát. Prý se s ní chtěl rozvést a jí by z půlmiliardového majetku nic nezbylo. V den plánované vraždy podle Koprivy dala žena svému muži do čaje léky, proto nebyl zcela při smyslech.

Obžalovaný vypověděl, že v lomu se bavili o obchodních záležitostech. Když stál v jednu chvíli starý muž před ním, strčil do něj, pak ho skulil dolů. Chtěl mu prý potom pomoci, ale senior odmítl.

"Říkal jsme mu, že mu pomůžu, ať se chytí, ale on že ne a ne," řekl Kopriva. Někdo tam potom prý přicházel, tak se z místa vytratil. Muže i ženu později policisté zadrželi.

"Vraždou by má klientka nic nezískala, jenom by ztratila. I manžel, který měl být poškozený mojí klientkou, stojí pevně za svojí ženou. Žijí spolu 20 let, mají perfektní vztah, vůbec tomu nerozumíme. Jediný přímý důkaz, který je, je pan Kopriva," řekl novinářům obhájce ženy Robert Grund. Podle něj za činem muže mohla být žárlivost, snaha uchovat si jeho klientku, protože, jak řekl, chtěla s ním vztah ukončit.

Muže visícího na srázu našli dva kolemjdoucí, kteří zavolali policii a zároveň se ho snažili držet za ruce, aby nespadl. Seniora tehdy vytáhli i díky policistovi, který se k němu spustil na provaze. Policie o případu tehdy informovala na mimořádné tiskové konferenci.

Kopriva je obžalovaný z pokusu o vraždu, státní zástupce zahájil jeho trestní stíhání i pro podvody a vydírání. Žena se zpovídá z účastenství na pokusu o vraždu. Hlavní líčení podle předsedy senátu Miloše Žďárského neskončí, v příštím termínu by měl například vypovídat poškozený senior.