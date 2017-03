Tři chlapci v jihlavské zoo zabili plameňáka. Házeli po něm kameny a pak ho ukopali

před 30 minutami

Tři chlapci zabili v jihlavské zoologické zahradě v pátek plameňáka, když po něm házeli klacky a kameny. Druhého ptáka zranili. Chlapce ve věku od šesti do deseti let chytili městští strážníci. Informovaly o tom Mladá fronta a Blesk. Případ nyní vyšetřuje policie. Děti se po útoku na plameňáka dostaly ze zoo zadním vchodem. Na kamerách je zachytili strážníci. Chlapce pak zadrželi v centru Jihlavy. Chlapci se podle Blesku dostali do uzavřeného zimoviště ptáků. "Nejprve po nich házeli kameny a pak jednoho z nich ukopali," řekl deníku zoolog Jan Vašák. Podle zoo zahynul samec plameňáka. Jeho cena se pohybuje v řádech desítek tisíc korun.

autor: ČTK