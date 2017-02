V liberecké zoo na ptačí chřipku uhynula samice vzácného pelikána, zbývající tři utraceny nebudou

AKTUALIZOVÁNO před 2 hodinami

V liberecké zoo uhynula na ptačí chřipku samice pelikána skvrnozobého. Jde o kriticky ohrožený druh, proto zbývající tři samice chovu nebudou utraceny. "Jsou geneticky cenné," řekla mluvčí zoo Barbara Tesařová. V liberecké zoo jde o druhý výskyt ptačí chřipky, před týdnem uhynula labuť. Další čtyři labutě a čtyři husy musely být utraceny. S chovem pelikánů skvrnozobých začala liberecká zoo teprve v roce 2014. Zatím měla jen samice. Zbývající tři budou pod mimořádným dohledem do pátku 24. února. "Zatím se u nich žádné příznaky nevyskytují ani neprojevují. Normálně přijímají potravu. Pokud by tomu tak nebylo, byla by to první známka nemoci," dodala Tesařová.

Liberec - Před týdnem liberecká ZOO informovala o tom, že na ptačí chřipku uhynula jedna z labutí. Rozšíření nákazy se nepodařilo zabránit a v pátek pošla i samice kriticky ohroženého pelikána skvrnozobého. V jejím okolí se pohybovaly další tři samice, vzhledem k vzácnosti tohoto druhu ZOO o jejich utracení neuvažuje.

ZOO se podle mluvčí Babory Tesaříkové snažila nákaze předejít a nasadila veškerá možná opatření. "Tentokrát se jedná o kriticky ohrožený druh, proto věříme, že zbývající tři samice chovu nebudou muset být utraceny," řekla Aktuálně.cz a dodala, že šlo navíc o slabého jedince, jehož stav už delší dobu nebyl dobrý.

Ostatní ptáci jsou podle ní pečlivě pozorováni a zdá se, že se jim daří dobře. "Zatím vyčkáváme. Dokud je vše v normálu a pelikáni žerou, nehodláme situaci řešit jinak," uvedla mluvčí. Personál podle ní navíc vše konzultuje se Státní veterinární správou, která zpřísnila dohled nad zdravotním stavem ostatních ptáků v ZOO

Před pár dny veterináři oznámili, že labuť uhynula na nový subtyp ptačí chřipky. Zatím se neví, zda byl pelikán nakažen stejným virem, ale nákaza pravděpodobně pocházela právě od uhynulé labutě. Liberecký kraj se tehdy stal 27. ohniskem této choroby, aktuálně je jich 29. Posledním se stal Pardubický kraj.

autoři: ČTK, Iveta Čížová