V Brně vykolejil vagon posunovaného vlaku a narazil do lokomotivy. Škoda je asi milion korun

před 59 minutami

V odstavné části brněnského hlavního nádraží ve středu odpoledne vykolejil vagon posunovaného vlaku a narazil do lokomotivy na vedlejší koleji. Škoda je asi 950 000 korun. ČTK to řekl mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal. Nikdo se nezranil. Osobní dopravu nehoda neomezuje. Podle Drápala se událost stala ve 13:10, když část podvozku na výhybce vjela na vedlejší kolej. "V důsledku této mimořádné události dojde k delšímu omezení provozu, asi 48 hodin," řekl Drápal. Osobní dopravu nehoda podle mluvčí Českých drah Moniky Bezuchové ale nijak neovlivňuje. "Stalo se to v odstavné části nádraží při posunu, ve vlaku nebyli cestující. Nehodový jeřáb už vagon vrátil na koleje," řekla mluvčí.

autor: ČTK