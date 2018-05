Pražská koalice se rozpadá. Menšinovou radu podpoříme, máme ale podmínky, nabízí opozice

před 34 minutami

Opozice reaguje na kuloární zvěsti, že by na čtvrtečním zastupitelstvu mohli být odvoláni někteří radní za Trojkoalici, což by znamenalo ukončení koaliční smlouvy.

Praha - Kluby TOP 09 a ODS v pražském zastupitelstvu jsou ochotny podpořit menšinovou radu v případě konce současné koalice. Musela by však přistoupit na podmínky, které ve středu zástupci klubů představili novinářům. Opozice reaguje na kuloární zvěsti, že by na čtvrtečním zastupitelstvu mohli být odvoláni někteří radní za Trojkoalici, což by znamenalo ukončení koaliční smlouvy. Představené podmínky se týkají dopravy, územního plánu, rozpočtu a mostů.

"Jako opozice musíme reagovat na rozpad stávající koalice," uvedl předseda pražské ODS Tomáš Portlík. Zásadní je podle něj zajistit do voleb stabilitu, k čemuž jsou zástupci obou stran ochotni spolupracovat i s vedením města, které nemá v zastupitelstvu zajištěnou nadpoloviční většinu. Šlo by pouze o podporu, o účast v radě strany zájem nemají.

Koalice je od začátku května v takzvaném dohodovacím řízení, kdy ANO, ČSSD a Trojkoalice (Zelení, KDU-ČSL a STAN) vyjednávají o dalším pokračování spolupráce. Spory mezi ANO a ČSSD na straně jedné a Trojkoalicí na straně druhé jsou dlouhodobé a podle opozice paralyzují rozvoj města.

Před čtvrtečním jednáním se na pražském magistrátu spekuluje o tom, že ANO plánuje na jednání navrhnout nebo alespoň podpořit odvolání náměstkyně primátorky Petry Kolínské (Zelení/Trojkoalice) a radní Jany Plamínkové (STAN/Trojkoalice).

Zda ANO přistoupí na návrh ODS a TOP 09, zatím jeho zastupitelé nerozhodli. O svém postoji by měli jednat ve čtvrtek ráno. "Když odhlédnu od politiky a podívám se na návrh obsahově, tak s něčím souhlasím, s něčím méně, s něčím vůbec. Ale politické stanovisko musí dát až klub," řekl zastupitel a lídr ANO do voleb Patrik Nacher.

ODS a TOP 09 podle zástupců obou stran o případné spolupráci s hnutím ANO zatím nejednaly. Portlík a šéf klubu TOP 09 Václav Novotný uvedli, že ani jedna ze stran neplánuje na zastupitelstvu sama navrhnout odvolání radních. V případě, že návrh padne od někoho jiného, jej však podpoří.

Aby byly ODS a TOP 09 ochotny případnou neúplnou radu bez části Trojkoalice podpořit, požadují garanci řady programových bodů. Z oblasti dopravy jde například o snahu o finanční spoluúčast státu na významných stavbách, spolupráci se Středočeským krajem při stavbě P+R parkovišť nebo o zahloubení ulice V Holešovičkách.

Pokud jde o územní plánovaní, opozice požaduje například rychlé schválení změn územního plánu nutných pro výstavbu tramvajových tratí a vnějšího okruhu, zrušení stavebních uzávěr na brownfieldech nebo přípravu mostu přes Vltavu v Suchdole.

V oblasti hospodaření chtějí strany například rozpočet na rok 2019 bez navýšení běžných výdajů nebo více peněz pro městské části. Opozice požaduje také vypsání architektonické soutěže na nový most mezi Holešovicemi a Karlínem a zodpovědný přístup k řešení dalšího postupu v otázce Libeňského mostu.

ANO minulý týden představilo vlastních pět programových požadavků, jejichž schválení požadují po Trojkoalici pro další pokračování koaliční spolupráce. V řadě ohledů se podobají těm, které nyní představily opoziční strany.

Současný spor v pražské koalici vyvolalo hlasování o programu posledního zastupitelstva, kdy se politici přeli, kam bude zařazen materiál o možné demolici mostu. Původně měl být projednáván odpoledne, nakonec ale zastupitelé odsouhlasili, aby byl prvním bodem jednání. To se nelíbilo Trojkoalici, pro podobu programu nehlasovala, protože by se podle jejích představitelů nemohla k tématu vyjádřit veřejnost. Podle ANO šlo o porušení koaliční smlouvy, což vedlo k vyvolání dohodovacího řízení.