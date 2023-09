Praha dostane své digitální dvojče. Model nasnímaný letadlem usnadní i rekonstrukce

Přezdívku Praha stověžatá může hlavní město posunout ještě dál - dnešní metropole čítá přes sto tisíc domů. Každý z nich teď dostane věrnou digitální kopii v propracovaném modelu, který nemá v Česku obdoby. Praha ho veřejnosti zpřístupní koncem letošního roku. Pomůže tak nejen projektantům a architektům, ale i obyvatelům města třeba při opravách domu. Předpovídat podle něj půjdou i rizika povodní.

Od zhotovení prvního modelu Prahy uplynulo téměř 200 let. Když na něm počátkem 19. století pražský knihovník Antonín Langweil pracoval, musel se spolehnout na lepenku, akvarely a znalost města nabytou během procházek ulicemi. Jeho dílo teď jako světový unikát obdivují návštěvníci Muzea hlavního města Prahy.

Podobný úkol si letos Praha stanovila znovu. Dosud nejdetailnější model dává dohromady v čistě virtuálním prostředí. Institut plánování a rozvoje vytváří zobrazení, kterému přezdívá digitální dvojče Prahy. "Půjde o přesnou trojrozměrnou kopii reálného města," říká pro Aktuálně.cz Jiří Čtyroký, ředitel sekce prostorových informací institutu.

Tam, kde nadšený průkopník Langweil používal jednoduché vybavení a musel si vystačit s vlastníma rukama, pomáhají dnešním tvůrcům nejmodernější technologie. Například laserové snímkování. A zatímco Langweilovi trvala stavba modelu deset let, tentokrát zvládlo letadlo nasnímat Prahu během osmi červnových dní.

Malá skříňka vyčnívající z otvoru v podlaze letadla zabírala každý objekt. Dům, strom, lampu, záhyb na fasádě, okno nebo střešní tašku.

"Výsledkem je mračno bodů, které tvoří model povrchu," vysvětluje Zdeněk Klusoň z firmy Primis, která provedla letové práce. Přístroj navíc všechno fotil - nejen typickým způsobem fotografií z ptačí perspektivy, ale také šikmých snímků, které umí zachytit povrch domů i z pohledu z ulice. Právě kombinací modelu povrchu a těchto fotografií konečné trojrozměrné zobrazení vznikne.

Podobné modely si může člověk prohlédnout na některých online mapách už dnes. Ten pražský ale bude mnohem podrobnější. Město ho vytváří především jako nástroj pro projektanty, plánovače a architekty. "Pro plánování a úřední rozhodování potřebujeme, aby byl podrobný a věrohodný tak, jak to jen jde," zdůrazňuje Čtyroký.

Odchylka od skutečnosti by měla být podobná katastrální mapě. Čtyroký ukazuje, s jakou přesností v něm jde zjistit třeba výšku věže kostela svatých Cyrila a Metoděje v Karlíně. Program ukazuje správně, tedy 27,5 metru.

Vzhledem k tomu, že model zobrazí přesně nejen budovy, ale i samotný terén, bude vhodný také pro řešení povodní, dopravy nebo proudění vzduchu.

Navíc bude veřejně dostupný. Už dnes pracují odborníci z institutu s přípravnou verzí, koncem roku by měla být hotova ta plně funkční. Každý ji bude moci využít třeba při rekonstrukci domu. "Svůj dům uvidíte ze všech stran ve velmi dobré kvalitě. Budete si moct změřit třeba plochu pro stavební účely," popisuje Čtyroký.

Nahlédnout do modelu budou moci lidé i jindy. Třeba se podívat, jak bude město vypadat v budoucnu. Institut plánování tak získá dosud nejpřesnější a nejpraktičtější možnost, jak lidem ukázat zamýšlené záměry.

Čtyroký předvádí například budoucí podobu okolí Masarykova nádraží, kde společnost Penta buduje areál zvaný Masaryčka. "Zjistili jsme, že pro veřejnost je tento způsob fotorealistického zobrazení srozumitelnější než stávající modely. Krabicový model, kde jsou budovy všechny bílé, máme už dlouho. Ale špatně se v něm orientuje," říká expert.

Na průkopnický Langweilův čin z časů habsburského císařství před dvěma staletími chce institut navázat i skutečným modelem, nejen virtuálním. Podle Čtyrokého ale není pravděpodobné, že by do této podoby převedl celou Prahu. Spíše by vybral některou její část. "Město má šířku 20 kilometrů. Kdybychom měli model v běžném měřítku, budovy by vypadaly jako rozsypaný čaj," říká.

Video: Vzácný model Prahy pochází z let 1826-1837, vytvořil ho pracovník knihovny v Klementinu Antonín Langweil