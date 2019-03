Smíchovské květináče skončí na bleších trzích, část si odveze Schwarzenbergova firma

Z ulic Prahy 5 definitivně zmizí kritizované betonové květníky, které radnice rozmístila po městské části v roce 2012 v rámci nepovedeného projektu pro zlepšení životního prostředí. Větší část z celkem 239 truhlíků si rozebraly čtyři firmy a jedna fyzická osoba, jejich darování za odvoz dnes potvrdili zastupitelé městské části. Nejvíce si jich odveze společnost Flohmarkt Property, provozující bleší trhy ve Vysočanech. Část dostane i firma Orlík nad Vltavou, kterou vlastní Karel Schwarzenberg.

"Již bylo dost těchto truhlíků v ulicích a doba jejich fungování - a nefungování - je pryč," řekl místostarosta městské části Martin Slabý (ANO). Betonové předměty podle něj stále budí vášně, jsou nevzhledné, neplní svůj původní účel a v ulicích překážejí. Dnes schválenými darovacími smlouvami se radnice definitivně zbaví všech květníků.

Místostarosta vysvětlil, že v minulých letech znamenaly květináče poměrně velkou zátěž pro rozpočet městské části, a to z důvodu jejich stěhování. To bylo mnohdy nutné kvůli opravám v místě, kde byly uskladněny, což bylo třeba u zastávky Lihovar. Přesun těžkých betonových truhlíků podle Slabého Prahu 5 vyšel na 25 000 korun za přestěhování jednoho na vzdálenost do pěti kilometrů. "V rozpočtu na letošek je připravena částka 1,5 milionu, která je podobná jako v minulých letech," uvedl s tím, že tyto peníze nyní radnice ušetří.

Místostarosta dále uvedl, že nákladnost přesunu květníků je také jeden z důvodů, proč je radnice dala za odvoz. "Snažili jsme se postupovat s péčí řádného hospodáře a truhlíky prodat. Podařilo se nám prodat celkem devět truhlíků třem společnostem, pak už se nikdo nehlásil," vysvětlil. Doplnil, že konstrukce truhlíků neumožňuje jejich využití k ničemu jinému než k jejich původnímu účelu. "Už při položení jednoho truhlíku na druhý se ten spodní začíná drtit," řekl.

Zeleň na bleších trzích

Společnost Flohmarkt Property od Prahy 5 získá 127 květináčů v odhadní hodnotě zhruba 5,9 milionu korun. Firma, která v Praze provozuje bleší trhy, o pořízení podobných nádob uvažovala již delší dobu, pořizovací náklady se jí však zdály vysoké. Nádoby využije k původnímu účelu.

"Budeme do nich vysazovat zeleň a uděláme z nich zelenou středovou čáru, která bude oddělovat bleší trh a parkoviště, květináči olemujeme všechny přístupové a příjezdové cesty," sdělil Aktuálně.cz Roman Cileček, ředitel provozu. Podle Cilečka má zatím firma problém sehnat dopravce, který by byl ochotný květináče převézt. Společnost proto uvažuje o koupi vlastního návěsu.

Společnost Orlík nad Vltavou, spravující majetek Jana a Karla Schwarzenberga v Čechách, získá 30 kusů s cenou asi 1,2 milionu. Truhlíků jsou různé druhy a jejich odhadní hodnota se v závislosti na velikosti a stavu pohybuje od 30 do více než 70 tisíc korun.

Původně je chtěla radnice zakopat

Pořízení květníků původně radnici vyšlo na asi 18 milionů korun. Původní záměr byl, že se zakopou podél smíchovských ulic a vysadí se v nich dřeviny, které budou pohlcovat zplodiny aut. Rychle se ukázalo, že záměr je z řady důvodů neuskutečnitelný, navíc proti němu protestovali místní obyvatelé. Truhlíky radnice nikdy nezakopala, pouze rozmístila po městské části.

Po protestech obyvatel je postupně z nejfrekventovanějších míst odstranila. Poté se radnice neskladné kusy betonu pokusila využít různými způsoby, například jako provizorní bazény či koše.

Praha 5 se květináčů dosud nemohla zbavit, protože na projekt "Snížení imisí zátěže z dopravy ozeleněním ulic pomocí izolační zeleně v Praze 5" získala evropskou dotaci. Ta byla vázána takzvanou udržitelností, což je doba, po kterou musí příjemce evropských dotací udržet výsledky projektu, pokud ji nechce vracet. Lhůta vypršela začátkem letošního roku.