Libeňský Palác Svět, který proslavil Hrabal, se začne v květnu opravovat. Hotovo má být příští rok

před 1 hodinou

Palác chátral dlouhá léta. V přízemí mají být obchody a v horních patrech byty.

Praha - Rekonstrukce Paláce Svět v pražské Libni má začít v květnu letošního roku a dokončena na podzim 2019. Domluvili se na tom místostarosta Prahy 8 Petr Vilgus (Zelení) a zástupkyně italského majitele Antonia Crispina, sdělila mluvčí Prahy 8 Marcela Voženílková. V přízemí mají být obchody a v horních patrech byty. Palác chátrá dlouhá léta. Majitel dostal v minulosti pokutu a Praha 8 podala návrh na likvidaci jeho firmy Crispino nemovitosti. Palác z 30. let 20. století proslavil spisovatel Bohumil Hrabal a je kulturní památkou.

"S panem Crispinem se sešlo už mnoho starostů a místostarostů Prahy 8 a mnohokrát zazněl závazek na dokončení rekonstrukce budovy. Nicméně jako obyvatel Palmovky doufám, že pan Crispino nemluví do větru a že termíny, které přislíbil během jednání, zvládne," uvedl Vilgus. V minulosti řekl, že pokud majitel nemá možnost o dům pečovat, měl by jej prodat.

Jednatelka společnosti Crispino nemovitosti Miroslava Nečasová na schůzce podle Vilguse řekla, že špatný stav budovy zavinila změna financování Crispinových realitních aktivit. Vyřešil je prý a v květnu 2018 by měl zahájit práce na nových oknech a následně fasádě. "Práce na exteriéru budovy by dle majitele měly být hotovy v říjnu 2018. Zároveň mají probíhat bourací práce uvnitř Paláce. Interiéry by měly být dokončeny v létě následujícího roku," uvedl Vilgus.

Po rekonstrukci plánuje majitel v podzemí a přízemí obchody a služby a v horních patrech mají být převážně byty pro dlouhodobé hotelové nájmy. "Nadnesl jsem také návrh se zřízení nekomerčního prostoru, který by byl zasvěcen památce Bohumila Hrabala. Myslím, že by bylo vhodné, aby zde byla obnovena knihovna právě s odkazem spisovatele, který je s budovou neodmyslitelně spjat," sdělil Vilgus.

Crispinovi patří také sousední zanedbaný pozemek na nároží Voctářovy a Elsnicova náměstí. Ten by měl být ještě letos vyčištěn a oplocen. V budoucnu na něm majitel plánuje stavbu bytového domu.

O obnově paláce se mluvilo již v roce 2006, kdy radnice schválila studii rekonstrukce. Od té doby se však oprava nijak výrazně neposunula. Crispino sice nechal uvnitř udělat některé práce, podle radnice ale rekonstrukční práce budově spíš ublížily.

Crispino dům koupil v roce 1998. Praha 8 mu v červenci 2011 dala pokutu 180 000 korun a v září téhož roku podala návrh na likvidaci Crispino nemovitosti. V roce 2013 zvažovala pokutu dva miliony, nakonec ji neudělila.

Palác Svět byl postaven v letech 1932 až 1934 stavitelem Františkem Havlenou. Železobetonová budova dostala jméno podle podnikatele, který si ji objednal. Komplex tvoří činžovní a obchodní dům se dvěma suterény s kinosálem. V prvním patře se nacházela restaurace, kavárna a herna. V roce 2002 budovu poničila povodeň. Od roku 2003 je komplex kulturní památkou.