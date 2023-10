Metro už nebude končit v poli. Praha ukázala, jak bude vypadat čtvrť v Letňanech

Stanici metra Letňany se přezdívá Syslov. To proto, že zde linka C končí uprostřed pole. Blíží se ale změna, na místě vznikne nová čtvrť, vyplývá z návrhu územní studie, kterou ve čtvrtek zveřejnil pražský Institut plánování a rozvoje. Do roku 2050 by zde měly vyrůst byty pro deset tisíc lidí, školy, poliklinika i parky. Původně se uvažovalo o vybudování olympijského stadionu nebo vládní čtvrti.

