před 1 hodinou

Odhadem pět až deset tisíc domácností v pražských Kobylisích, Bohnicích a Čimicích bude od pátečního večera do sobotní noci bez tepla a teplé vody. Pražská teplárenská bude opravovat potrubí. S pracemi firma začne kolem 22:00, oprava je naplánovaná do sobotní půlnoci. Informoval o tom dispečer Pražské teplárenské. Venkovní teploty by podle předpovědi v noci ani v sobotu neměly v Praze klesnout pod nulu. Měnit se bude část potrubí o půlmetrovém průměru v Přemyšlenské ulici. O netěsnosti na potrubí firma ví zhruba dva dny, řekl dispečer.